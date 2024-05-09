Окупанти агітують українських підлітків з ТОТ збирати "Шахеди" на заводах Росії

Кремль створив мережу псевдоволонтерських рухів, які контролюють молодь з окупованих територій України та долучають її до політики Москви. Одна з таких організацій вербує студентів на стажування на заводі, де збирають дрони-камікадзе.

Неповнолітніх українців з ТОТ вербують збирати дрони на заводи

Загарбники на тимчасово окупованих територіях України вербують студентів, у тому числі неповнолітніх, для стажування на заводі в Росії, який збирає іранські дрони-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що прокремлівська організація "рух перших" ("движение первых") з перших днів окупації діє на тимчасово окупованих територіях України. Цей рух добровільно-примусово поповнює свої ряди студентами захоплених ВНЗ, а сам процес курують "волонтери" з Росії за допомогою окупаційних адміністрацій.

Наразі рух вербує студентів до "стажування" в Алабузі, де виробляють іранські БПЛА "Шахед". Саме вербування називають конкурсом, а отримання роботи — перемогою. Поширити

Окупанти вербують студентів від 16 років, тобто йдеться про залучення неповнолітніх до роботи на російський ВПК. Також можна отримати роботу прибиральника чи на кухні.

Фактично росіяни планують використовувати гуманітарну кризу на окупованих територіях, аби вербувати українців до роботи на війну проти їх батьківщини.

Виробництво "Шахедів" у Росії

За інформацією Washington Post минулого року, Росія хоче виробити 6 тис безпілотників Shahed усередині країни до літа 2025 року. Очікується, що цього року буде виготовлено понад 11 тис таких апаратів.

За даними видання, достатньо підстав сумніватися у російських звітах про успіхи. Однак, за інформацією ГУР, Росія збільшила внутрішнє виробництво з кількох десятків до 200 на місяць.

З початку 2024 року Росія випустила по Україні майже 1000 ракет, близько 2800 ударних безпілотників, а також майже 7 тис керованих авіаційних бомб. Більшість цілей окупантів були цивільними, а не військовими.