Оккупанты агитируют украинских подростков с ВОТ собирать "Шахеды" на заводах России

Кремль создал сеть псевдоволонтерских движений, которые контролируют молодежь с оккупированных территорий Украины и вовлекают ее в политику Москвы. Одна из таких организаций вербует студентов на стажировку на заводе, где собирают дроны-камикадзе.

Несовершеннолетних украинцев с ВОТ вербуют собирать дроны на заводы

Захватчики на временно оккупированных территориях Украины вербуют студентов, в том числе несовершеннолетних, для стажировки на заводе в России, собирающем иранские дроны-камикадзе Shahed.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, что прокремлевская организация "движение первых" ("движение первых") с первых дней оккупации действует на временно оккупированных территориях Украины. Это движение добровольно-принудительно пополняет свои ряды студентами захваченных вузов, а сам процесс курируют "волонтеры" из России посредством оккупационных администраций.

В настоящее время движение вербует студентов к "стажировке" в Алабуге, где производят иранские БПЛА "Шахед". Саму вербовку называют конкурсом, а получение работы — победой. Поделиться

Оккупанты вербуют студентов от 16 лет, то есть речь идет о привлечении несовершеннолетних к работе на российский ВПК. Также можно получить работу уборщика или на кухне.

Фактически, россияне планируют использовать гуманитарный кризис на оккупированных территориях, чтобы вербовать украинцев к работе на войну против их родины.

Производство "Шахедов" в России

По информации Washington Post в прошлом году, Россия хочет выработать 6 тыс беспилотников Shahed внутри страны к лету 2025 года. Ожидается, что в этом году будет произведено более 11 тыс таких аппаратов.

По данным издания, достаточно оснований сомневаться в российских отчетах об успехах. Однако, по информации ГУР, Россия увеличила внутреннее производство с нескольких десятков до 200 в месяц.

С начала 2024 года Россия выпустила по Украине около 1000 ракет, около 2800 ударных беспилотников, а также почти 7 тыс управляемых авиационных бомб. Большинство целей оккупантов были гражданскими, а не военными.