Окупанти обстріляли з РСЗВ дитячий майданчик у Херсоні — є загиблий і поранені

Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми.
Головні тези:
- Російські війська обстріляли дитячий майданчик у Херсоні, що призвело до загибелі однієї особи та поранення інших.
- Унаслідок ворожого удару постраждали багатодітна родина та ще один чоловік у Корабельному районі Херсона.
Росія убила батька багатодітної родини у Херсоні
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Загарбники вдарили по місту близько 17:30.
Унаслідок ворожого обстрілу постраждали 36-річна жінка з двома доньками віком шість і три роки. У них — мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Усі троє перебувають під наглядом медиків.
Пізніше Шанько поінформував, що внаслідок ворожого удару несумісні з життям травми дістав чоловік.
Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Корабельного району Херсона.
50-річний чоловік отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкове поранення ноги.
Бригада «швидкої» доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
