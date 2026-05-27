Окупанти обстріляли з РСЗВ дитячий майданчик у Херсоні — є загиблий і поранені
Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми.

Головні тези:

  • Російські війська обстріляли дитячий майданчик у Херсоні, що призвело до загибелі однієї особи та поранення інших.
  • Унаслідок ворожого удару постраждали багатодітна родина та ще один чоловік у Корабельному районі Херсона.

Росія убила батька багатодітної родини у Херсоні

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Загарбники вдарили по місту близько 17:30.

Унаслідок ворожого обстрілу постраждали 36-річна жінка з двома доньками віком шість і три роки. У них — мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Усі троє перебувають під наглядом медиків.

Пізніше Шанько поінформував, що внаслідок ворожого удару несумісні з життям травми дістав чоловік.

За попередньою інформацією, російські терористи вбили батька родини, яка наразі шпиталізована — мати з двома малолітніми доньками.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Корабельного району Херсона.

50-річний чоловік отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкове поранення ноги.

Бригада «швидкої» доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

