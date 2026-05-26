5 цивільних поранені внаслідок обстрілу Росією Херсону
Херсонська МВА
Наслідки атаки Росії на Херсон
Протягом 26 травня російські загарбники продовжували тероризувати Херсон, що призвело до поранення 5 мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • 26 травня у Херсоні помер місцевий мешканець, який дістав поранення 19 травня.
  • Це сталося після того, як російський дрон залетів у вікно його квартири.

Наслідки атаки Росії на Херсон

Як повідомляє Херсонська МВА, близько 11:00 російські загарбники здійснили обстріл житлових кварталів Корабельного району Херсона. Згідно з останніми даними, постраждали 4 мирних мешканців міста.

75-річну жінку та 55-річного чоловіка з контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами госпіталізували.

Окрім того, наголошується, що ще одній літній жінці допомогу надали на місці — у неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкові травми та уламкове поранення правої ноги.

Також вказано, що за допомогою медиків звернулась 56-річна жителька Херсона, яка дістала мінно-вибухову травму.

Згодом стало відомо, що близько 13:15 російські окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу освітнього закладу в Центральному районі міста, внаслідок чого постраждав 53-річний охоронець.

У нього вибухова та закрита черепно-мозкові травми, акубаротравма та множинні осколкові поранення обличчя, тулуба та рук. Медики надали йому допомогу на місці.

