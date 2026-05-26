5 гражданских ранены в результате обстрела Россией Херсона

26 мая российские захватчики продолжали терроризировать Херсон, что привело к ранению 5 мирных жителей города.

Последствия атаки России на Херсон

Как сообщает Херсонская МВА, около 11:00 российские захватчики произвели обстрел жилых кварталов Корабельного района Херсона. Согласно последним данным, пострадали 4 мирных жителя города.

75-летнюю женщину и 55-летнего мужчину с контузиями, взрывчатыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализировали.

Кроме того, указано, что еще одной пожилой женщине помощь была оказана на месте — у нее диагностирована контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговые травмы и обломочное ранение правой ноги.

Также указано, что за помощью медиков обратилась 56-летняя жительница Херсона, которая получила минно-взрывную травму.

Впоследствии стало известно, что около 13:15 российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона вблизи образовательного учреждения в Центральном районе города, в результате чего пострадал 53-летний охранник.