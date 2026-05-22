Украина и РФ согласовывают эвакуацию гражданских из района Олешек на ТОТ Херсонщины — Лубинец

Украина и РФ согласовали технические детали эвакуации около 6 тысяч гражданских из района Олешек, среди которых ориентировочно 200 детей. Киев ожидает от российской стороны дату прекращения огня для начала физической эвакуации.

Украина согласовала с Россией детали эвакуации гражданских из Олешек — Лубинец

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал во время пресс-конференции после презентации проекта "Сделано в России. Доставлен в плен".

Относительно Алешек мы проводили переговоры 15 мая. Это касается не только эвакуации из Олешек. Мы назвали несколько населённых пунктов. Фактически это вокруг Алешек. Речь идет об эвакуации примерно 6 000 гражданских граждан Украины, включая, по нашей информации, там находятся 200 украинских детей. По состоянию на сегодняшний день технически мы обсудили все вопросы. Мы ждем дату от российской стороны, когда будет запущен процесс остановки огня и начнется физическая эвакуация. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Лубинец уточнил, что предполагается эвакуация людей на территорию Украины.

Учитывая, что через реку (эвакуация — ред.) невозможно с военной точки зрения, предложено несколько вариантов. Мы нашли один вариант, который можно достаточно быстро реализовать, и граждане Украины должны сначала эвакуироваться непосредственно из этих населенных пунктов в условно безопасное место, откуда их заберет украинская сторона и вернет на территорию, которая контролируется украинским правительством.

Омбудсман также отметил, что в Олешках речь идет о гуманитарной катастрофе.

Там каждый день, по моей информации, люди не просто под угрозой гибели, там каждый день это происходит. То есть люди сидят по подвалам, там происходят активные боевые действия, бомбежки, там применяются дроны, там закончилась практически еда, там недостаточно питьевой воды. По моему мнению, эта гуманитарная катастрофа там уже длится несколько месяцев.

Уполномоченный напомнил, что первое обращение к Международному комитету Красного Креста и российской стороне по эвакуации из населенных пунктов гражданского населения было еще в начале марта.