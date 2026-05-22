Украина и РФ согласовывают эвакуацию гражданских из района Олешек на ТОТ Херсонщины — Лубинец

Украина и РФ согласовали технические детали эвакуации около 6 тысяч гражданских из района Олешек, среди которых ориентировочно 200 детей. Киев ожидает от российской стороны дату прекращения огня для начала физической эвакуации.
Главные тезисы
- Были оговорены технические моменты по эвакуации около 6 тысяч гражданских, среди которых около 200 детей.
- Украина ожидает от России дату прекращения огня для начала физической эвакуации граждан.
Украина согласовала с Россией детали эвакуации гражданских из Олешек — Лубинец
Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал во время пресс-конференции после презентации проекта "Сделано в России. Доставлен в плен".
Лубинец уточнил, что предполагается эвакуация людей на территорию Украины.
Омбудсман также отметил, что в Олешках речь идет о гуманитарной катастрофе.
Там каждый день, по моей информации, люди не просто под угрозой гибели, там каждый день это происходит. То есть люди сидят по подвалам, там происходят активные боевые действия, бомбежки, там применяются дроны, там закончилась практически еда, там недостаточно питьевой воды. По моему мнению, эта гуманитарная катастрофа там уже длится несколько месяцев.
Уполномоченный напомнил, что первое обращение к Международному комитету Красного Креста и российской стороне по эвакуации из населенных пунктов гражданского населения было еще в начале марта.
