Лубинец предупредил о подготовке спецслужбами РФ провокаций в 5 городах Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец предупредил о подготовке спецслужбами РФ провокаций в 5 городах Украины

Дмитрий Лубинец
Лубинец
Read in English
Читати українською

Российские спецслужбы планируют организовать в Киеве и крупных городах на юге и востоке Украины целый ряд протестов под условным названием «Против войны». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Главные тезисы

  • Российские спецслужбы планируют организовать протесты в Киеве и еще четырех городах Украины под лозунгом «Против войны».
  • Спецслужбы РФ намерены привлекать на материальной основе женщин, включая матерей пленных украинских военнослужащих, для создания эмоционального фона.
  • Дмитрий Лубинец подчеркнул, что провокации российских спецслужб направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине.

Омбудсман Лубинец предупреждает по поводу провокаций российских спецслужб

Кроме столицы, мирные протесты россияне хотят организовать также в Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве.

По данным Лубинца, спецслужбы РФ планируют привлекать на материальной основе преимущественно женщин, в том числе матерей пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих.

Враг рассчитывает, что это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман

Он добавил, что подобные меры российских спецслужб преследуют цель дестабилизировать внутриполитическую ситуацию и создать давление на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне украинско-американских консультаций относительно условий прекращения войны.

Мы должны четко осознавать: Россия и дальше будет пытаться бить по самому чувствительному — доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Захарова цинично обвинила Украину в подготовке "дроновой провокации" против РФ
Захарова
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему НАТО игнорирует ежедневные провокации России — объяснение эксперта
НАТО пытается не допустить большой войны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовит провокации в связи с обменом военнопленными — Зеленский
обмен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?