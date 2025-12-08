Лубинец предупредил о подготовке спецслужбами РФ провокаций в 5 городах Украины

Российские спецслужбы планируют организовать в Киеве и крупных городах на юге и востоке Украины целый ряд протестов под условным названием «Против войны». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсман Лубинец предупреждает по поводу провокаций российских спецслужб

Кроме столицы, мирные протесты россияне хотят организовать также в Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве.

По данным Лубинца, спецслужбы РФ планируют привлекать на материальной основе преимущественно женщин, в том числе матерей пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих.

Враг рассчитывает, что это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс. Дмитрий Лубинец Омбудсман

Он добавил, что подобные меры российских спецслужб преследуют цель дестабилизировать внутриполитическую ситуацию и создать давление на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне украинско-американских консультаций относительно условий прекращения войны.