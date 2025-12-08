Лубинец предупредил о подготовке спецслужбами РФ провокаций в 5 городах Украины

Российские спецслужбы планируют организовать в Киеве и крупных городах на юге и востоке Украины целый ряд протестов под условным названием «Против войны». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
Главные тезисы
- Российские спецслужбы планируют организовать протесты в Киеве и еще четырех городах Украины под лозунгом «Против войны».
- Спецслужбы РФ намерены привлекать на материальной основе женщин, включая матерей пленных украинских военнослужащих, для создания эмоционального фона.
- Дмитрий Лубинец подчеркнул, что провокации российских спецслужб направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине.
Омбудсман Лубинец предупреждает по поводу провокаций российских спецслужб
Кроме столицы, мирные протесты россияне хотят организовать также в Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве.
По данным Лубинца, спецслужбы РФ планируют привлекать на материальной основе преимущественно женщин, в том числе матерей пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих.
Он добавил, что подобные меры российских спецслужб преследуют цель дестабилизировать внутриполитическую ситуацию и создать давление на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне украинско-американских консультаций относительно условий прекращения войны.
