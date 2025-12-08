Лубінець попередив про підготовку спецслужбами РФ провокацій у 5 містах України
Лубінець попередив про підготовку спецслужбами РФ провокацій у 5 містах України

Дмитро Лубінець
Лубінець
Read in English

Російські спецслужби планують організувати в Києві та великих містах на півдні та сході України низку протестів під умовною назвою «Проти війни». Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Головні тези:

  • Російські спецслужби планують організувати протести у Києві та ще чотирьох містах України під умовною назвою «Проти війни».
  • Спецслужби РФ залучатимуть на матеріальній основі жінок, у тому числі матерів полонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців для створення певного емоційного фону.

Омбудсман Лубінець попереджає щодо провокацій російських спецслужб

Окрім столиці, «мирні протести» росіяни хочуть організувати також в Одесі, Дніпрі, Харкові та Миколаєві.

За даними Лубінця, спецслужби РФ планують залучати на матеріальній основі переважно жінок, у тому числі матерів полонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців.

Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсман

Він додав, що такі заходи російських спецслужб мають на меті дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію та створити тиск на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі українсько-американських консультацій щодо умов припинення війни.

Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому — довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України!

