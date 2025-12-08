Лубінець попередив про підготовку спецслужбами РФ провокацій у 5 містах України

Російські спецслужби планують організувати в Києві та великих містах на півдні та сході України низку протестів під умовною назвою «Проти війни». Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
Головні тези:
- Російські спецслужби планують організувати протести у Києві та ще чотирьох містах України під умовною назвою «Проти війни».
- Спецслужби РФ залучатимуть на матеріальній основі жінок, у тому числі матерів полонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців для створення певного емоційного фону.
Омбудсман Лубінець попереджає щодо провокацій російських спецслужб
Окрім столиці, «мирні протести» росіяни хочуть організувати також в Одесі, Дніпрі, Харкові та Миколаєві.
За даними Лубінця, спецслужби РФ планують залучати на матеріальній основі переважно жінок, у тому числі матерів полонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців.
Він додав, що такі заходи російських спецслужб мають на меті дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію та створити тиск на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі українсько-американських консультацій щодо умов припинення війни.
