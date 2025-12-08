Лубінець попередив про підготовку спецслужбами РФ провокацій у 5 містах України

Російські спецслужби планують організувати в Києві та великих містах на півдні та сході України низку протестів під умовною назвою «Проти війни». Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман Лубінець попереджає щодо провокацій російських спецслужб

Окрім столиці, «мирні протести» росіяни хочуть організувати також в Одесі, Дніпрі, Харкові та Миколаєві.

За даними Лубінця, спецслужби РФ планують залучати на матеріальній основі переважно жінок, у тому числі матерів полонених та зниклих безвісти українських військовослужбовців.

Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс. Дмитро Лубінець Омбудсман

Він додав, що такі заходи російських спецслужб мають на меті дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію та створити тиск на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі українсько-американських консультацій щодо умов припинення війни.