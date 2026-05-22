Україна та РФ узгоджують евакуацію цивільних із району Олешок на ТОТ Херсонщини — Лубінець

Україна та РФ узгодили технічні деталі евакуації близько 6 тисяч цивільних із району Олешок, серед яких — орієнтовно 200 дітей. Наразі Київ очікує від російської сторони дату припинення вогню для початку фізичної евакуації.

Україна узгодила з Росією деталі евакуації цивільних з Олешок — Лубінець

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції після презентації проєкту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон".

Щодо Олешок, ми проводили перемовини 15 травня. Це стосується не тільки евакуації з Олешок. Ми назвали декілька населених пунктів. Фактично це навколо Олешок. Йдеться про евакуацію приблизно 6 000 цивільних громадян України, включно, за нашою інформацією, там перебувають 200 українських дітей. Станом на сьогодні технічно ми обговорили всі питання. Ми чекаємо дату від російської сторони, коли буде запущений процес зупинки вогню й розпочнеться фізична евакуація. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Лубінець уточнив, що передбачається евакуація людей на територію України.

Враховуючи, що через річку це (евакуація — ред.) неможливо з військової точки зору, запропоновано декілька варіантів. Ми знайшли один варіант, який можна достатньо швидко реалізувати, і громадяни України повинні бути спочатку евакуйовані безпосередньо з цих населених пунктів в умовно безпечне місце, звідки їх забере українська сторона і поверне на територію, яка контролюється українським урядом.

Омбудсман також зазначив, що в Олешках йдеться про гуманітарну катастрофу.

Там кожного дня, за моєю інформацією, люди не просто під загрозою загибелі, там кожного дня це відбувається. Тобто люди сидять по підвалах, там відбуваються активні бойові дії, бомбардування, там застосовуються дрони, там закінчилась практично їжа, там недостатньо питної води. На мій погляд, ця гуманітарна катастрофа там вже триває декілька місяців.

Уповноважений нагадав, що перше звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста і до російської сторони щодо евакуації з тих населених пунктів цивільного населення було ще на початку березня.