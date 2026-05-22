Україна та РФ узгоджують евакуацію цивільних із району Олешок на ТОТ Херсонщини — Лубінець

Україна та РФ узгодили технічні деталі евакуації близько 6 тисяч цивільних із району Олешок, серед яких — орієнтовно 200 дітей. Наразі Київ очікує від російської сторони дату припинення вогню для початку фізичної евакуації.
Головні тези:
- Україна та РФ узгодили технічні деталі евакуації близько 6 тисяч цивільних із району Олешок, серед яких — орієнтовно 200 дітей.
- Запланована евакуація людей на територію України знайшла шлях в реалізації, фокусуючись на безпеці та швидкості процесу.
Україна узгодила з Росією деталі евакуації цивільних з Олешок — Лубінець
Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції після презентації проєкту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон".
Лубінець уточнив, що передбачається евакуація людей на територію України.
Омбудсман також зазначив, що в Олешках йдеться про гуманітарну катастрофу.
Там кожного дня, за моєю інформацією, люди не просто під загрозою загибелі, там кожного дня це відбувається. Тобто люди сидять по підвалах, там відбуваються активні бойові дії, бомбардування, там застосовуються дрони, там закінчилась практично їжа, там недостатньо питної води. На мій погляд, ця гуманітарна катастрофа там вже триває декілька місяців.
Уповноважений нагадав, що перше звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста і до російської сторони щодо евакуації з тих населених пунктів цивільного населення було ще на початку березня.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-