Оккупанты обстреляли из РСЗО детскую площадку в Херсоне — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты обстреляли из РСЗО детскую площадку в Херсоне — есть погибший и раненые

Херсонская ОВА
Херсон
Читати українською

Российские войска были обстреляны из реактивных систем залпового огня Корабельный район Херсона. Во вражеский удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.

Главные тезисы

  • Российские войска обстреляли детскую площадку в Херсоне из реактивных систем залпового огня.
  • В результате удара погиб один человек и несколько человек получили ранения, включая многодетную семью.

Россия убила отца многодетной семьи в Херсоне

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Ярослав Шанько.

Захватчики ударили по городу около 17:30.

В результате вражеского обстрела пострадали 36-летняя женщина с двумя дочерьми в возрасте шести и трех лет. В них минно-взрывные травмы и множественные обломочные ранения. Все трое находятся под наблюдением медиков.

Позже Шанько проинформировал, что в результате вражеского удара несовместимые с жизнью травмы получил мужчина.

По предварительной информации, российские террористы убили отца семьи, которая в настоящее время госпитализирована — мать с двумя малолетними дочерьми.

Позже стало известно о еще одном пострадавшем в результате сегодняшних российских обстрелах Корабельного района Херсона.

50-летний мужчина получил взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, а также осколочное ранение ноги.

Бригада «скорой» доставила пострадавшего в больницу в среднем тяжести.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и РФ согласовывают эвакуацию гражданских из района Олешек на ТОТ Херсонщины — Лубинец
Лубинец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили 4 гражданских в Херсонской и Харьковской областях
ДСНС Украины
Последствия атак России на Херсонскую и Харьковскую области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
5 гражданских ранены в результате обстрела Россией Херсона
Херсонская ГВА
Последствия атаки России на Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?