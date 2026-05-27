Оккупанты обстреляли из РСЗО детскую площадку в Херсоне — есть погибший и раненые

Российские войска были обстреляны из реактивных систем залпового огня Корабельный район Херсона. Во вражеский удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли детскую площадку в Херсоне из реактивных систем залпового огня.
- В результате удара погиб один человек и несколько человек получили ранения, включая многодетную семью.
Россия убила отца многодетной семьи в Херсоне
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Ярослав Шанько.
Захватчики ударили по городу около 17:30.
В результате вражеского обстрела пострадали 36-летняя женщина с двумя дочерьми в возрасте шести и трех лет. В них минно-взрывные травмы и множественные обломочные ранения. Все трое находятся под наблюдением медиков.
Позже Шанько проинформировал, что в результате вражеского удара несовместимые с жизнью травмы получил мужчина.
Позже стало известно о еще одном пострадавшем в результате сегодняшних российских обстрелах Корабельного района Херсона.
50-летний мужчина получил взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, а также осколочное ранение ноги.
Бригада «скорой» доставила пострадавшего в больницу в среднем тяжести.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-