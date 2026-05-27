Оккупанты обстреляли из РСЗО детскую площадку в Херсоне — есть погибший и раненые

Российские войска были обстреляны из реактивных систем залпового огня Корабельный район Херсона. Во вражеский удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.

Россия убила отца многодетной семьи в Херсоне

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Ярослав Шанько.

Захватчики ударили по городу около 17:30.

В результате вражеского обстрела пострадали 36-летняя женщина с двумя дочерьми в возрасте шести и трех лет. В них минно-взрывные травмы и множественные обломочные ранения. Все трое находятся под наблюдением медиков.

Позже Шанько проинформировал, что в результате вражеского удара несовместимые с жизнью травмы получил мужчина.

По предварительной информации, российские террористы убили отца семьи, которая в настоящее время госпитализирована — мать с двумя малолетними дочерьми.

Позже стало известно о еще одном пострадавшем в результате сегодняшних российских обстрелах Корабельного района Херсона.

50-летний мужчина получил взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, а также осколочное ранение ноги.

Бригада «скорой» доставила пострадавшего в больницу в среднем тяжести.