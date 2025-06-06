Окупанти РФ атакували дроном "швидку" на Херсонщині — є поранені

У Білозерській громаді Херсонської області 6 червня російський дрон скинув вибухівку на карету швидкої допомоги, яка їхала на виклик. Унаслідок атаки постраждали двоє медичних працівників.

Російський дрон атакував “швидку” на Херсонщині

Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.

Обох потерпілих доправили до лікарні. У них діагностовані вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Поширити

Раніше росіяни скинули з безпілотника вибухівку на тракториста, який працював у полі біля села Урожайне Херсонської області.