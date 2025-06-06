Окупанти РФ атакували дроном "швидку" на Херсонщині — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ атакували дроном "швидку" на Херсонщині — є поранені

Херсонська ОВА
дрон

У Білозерській громаді Херсонської області 6 червня російський дрон скинув вибухівку на карету швидкої допомоги, яка їхала на виклик. Унаслідок атаки постраждали двоє медичних працівників.

Головні тези:

  • Російський дрон атакував карету швидкої допомоги в Білозерській громаді Херсонщині, поранивши двох медичних працівників.
  • Постраждалі були доставлені до лікарні з діагнозами вибухових та черепно-мозкових травм, контузій.
  • Це не перший випадок, коли російські окупанти використовують дрони для атак на мирних жителів на території України.

Російський дрон атакував “швидку” на Херсонщині

Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.

Обох потерпілих доправили до лікарні. У них діагностовані вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

Раніше росіяни скинули з безпілотника вибухівку на тракториста, який працював у полі біля села Урожайне Херсонської області.

У постраждалого — уламкові поранення ноги, контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.

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