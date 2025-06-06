Окупанти РФ атакували дроном "швидку" на Херсонщині — є поранені

У Білозерській громаді Херсонської області 6 червня російський дрон скинув вибухівку на карету швидкої допомоги, яка їхала на виклик. Унаслідок атаки постраждали двоє медичних працівників.
Головні тези:
- Російський дрон атакував карету швидкої допомоги в Білозерській громаді Херсонщині, поранивши двох медичних працівників.
- Постраждалі були доставлені до лікарні з діагнозами вибухових та черепно-мозкових травм, контузій.
- Це не перший випадок, коли російські окупанти використовують дрони для атак на мирних жителів на території України.
Російський дрон атакував “швидку” на Херсонщині
Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.
Раніше росіяни скинули з безпілотника вибухівку на тракториста, який працював у полі біля села Урожайне Херсонської області.
У постраждалого — уламкові поранення ноги, контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.
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