Авіація РФ повністю зруйнувала будівлю Херсонської обладміністрації — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ повністю зруйнувала будівлю Херсонської обладміністрації — відео

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
ХОВА
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4 червня вранці Росія бомбила будівлю Херсонської ОВА, яка була напівзруйнована. Після цього центр Херсона обстріляли з артилерії. А вже пообіді окупанти скинули на місто ФАБ-1500, остаточно знищивши адміністративну будівлю.

Головні тези:

  • Російська авіація вчинила авіаудар по Херсонській обладміністрації, зруйнувавши її повністю.
  • Російські пропагандисти намагалися виправдати авіаудар, стверджуючи, що це був командний пункт ЗСУ, проте будівля стояла пустою вже після перших ударів РФ у 2022 році.

Росія зруйнувала будівлю Херсонської ОВА

Близько 15.30 ворог бомбив будівлю Херсонської ОВА і зруйнував її.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Керівник Херсонської ОВА

Херсон

Моніторинговий канал “Миколаївский Ваньок” зазначив, що цей авіаудар не мав жодної військової цінності.

Пізніше у мережі російські пропагандисти похвалилися, що скинули на цю будівлю ФАБ-1500: нібито тут був командний пункт ЗСУ. Проте Херсонська ОВА давно стояла пустою після перших ударів РФ.

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