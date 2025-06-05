Авіація РФ повністю зруйнувала будівлю Херсонської обладміністрації — відео

4 червня вранці Росія бомбила будівлю Херсонської ОВА, яка була напівзруйнована. Після цього центр Херсона обстріляли з артилерії. А вже пообіді окупанти скинули на місто ФАБ-1500, остаточно знищивши адміністративну будівлю.
Головні тези:
- Російська авіація вчинила авіаудар по Херсонській обладміністрації, зруйнувавши її повністю.
- Російські пропагандисти намагалися виправдати авіаудар, стверджуючи, що це був командний пункт ЗСУ, проте будівля стояла пустою вже після перших ударів РФ у 2022 році.
Росія зруйнувала будівлю Херсонської ОВА
Близько 15.30 ворог бомбив будівлю Херсонської ОВА і зруйнував її.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Моніторинговий канал “Миколаївский Ваньок” зазначив, що цей авіаудар не мав жодної військової цінності.
Пізніше у мережі російські пропагандисти похвалилися, що скинули на цю будівлю ФАБ-1500: нібито тут був командний пункт ЗСУ. Проте Херсонська ОВА давно стояла пустою після перших ударів РФ.
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