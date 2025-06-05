Авіація РФ повністю зруйнувала будівлю Херсонської обладміністрації — відео

4 червня вранці Росія бомбила будівлю Херсонської ОВА, яка була напівзруйнована. Після цього центр Херсона обстріляли з артилерії. А вже пообіді окупанти скинули на місто ФАБ-1500, остаточно знищивши адміністративну будівлю.

Росія зруйнувала будівлю Херсонської ОВА

Близько 15.30 ворог бомбив будівлю Херсонської ОВА і зруйнував її.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо. Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

Херсон

Моніторинговий канал “Миколаївский Ваньок” зазначив, що цей авіаудар не мав жодної військової цінності.

Пізніше у мережі російські пропагандисти похвалилися, що скинули на цю будівлю ФАБ-1500: нібито тут був командний пункт ЗСУ. Проте Херсонська ОВА давно стояла пустою після перших ударів РФ.