Армія РФ обстріляла Херсон з артилерії — загинули двоє цивільних

Росія вбила двох цивільних у Херсоні

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 травня близько 12:10 військові армії РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок вибуху снаряда загинуло двоє цивільних чоловіків. Поширити

Окрім того, Херсонська ОВА в Телеграмі поінформувала, що близько 12:20 ворог вкотре за добу атакував Херсон з БпЛА.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на 45-річного чоловіка, через що він дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення. Нині потерпілий перебуває у лікарні.

58-річну херсонку співробітники поліції доставили до лікарні. Близько опівдні вона потрапила під ворожий обстріл у Дніпровському районі.

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Також повідомляється, що близько 09:00 між селами Качкарівка та Нова Кам'янка Бериславського району Херсонщини під ворожий удар потрапив 36-річний чоловік. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні, у нього діагностували вибухову травму та поранення ока.