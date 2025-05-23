Армія РФ обстріляла Херсон з артилерії — загинули двоє цивільних

Російські окупанти близько 12:10 23 травня обстріляли Херсон з артилерії: загинули двоє цивільних.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила артилерійський обстріл Херсона, внаслідок якого загинули двоє цивільних осіб.
- Російські окупанти також атакували місто з дронів, що призвело до поранень і травм у місцевих мешканців.
- Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування щодо цих подій та інших обстрілів у регіоні.
Росія вбила двох цивільних у Херсоні
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Окрім того, Херсонська ОВА в Телеграмі поінформувала, що близько 12:20 ворог вкотре за добу атакував Херсон з БпЛА.
Окупанти скинули вибухівку з дрона на 45-річного чоловіка, через що він дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення. Нині потерпілий перебуває у лікарні.
58-річну херсонку співробітники поліції доставили до лікарні. Близько опівдні вона потрапила під ворожий обстріл у Дніпровському районі.
Також повідомляється, що близько 09:00 між селами Качкарівка та Нова Кам'янка Бериславського району Херсонщини під ворожий удар потрапив 36-річний чоловік. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні, у нього діагностували вибухову травму та поранення ока.
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