Російський БпЛА атакував центр Херсона — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський БпЛА атакував центр Херсона — є загиблий та поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
дрон
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3 травня росіяни знову атакували дроном людей у центрі Херсона, внаслідок чого є жертва та постраждалі. Мешканців просять знаходитися якомога далі від центральної частини міста.

Головні тези:

  • БпЛА від російської сторони знову атакував центр Херсона, що стало причиною загибелі та поранення людей.
  • Глава Херсонської ОВА закликає мешканців утриматися від відвідування площі Свободи та ЦУМу через підвищену активність дронів.

Російський дрон вбив людину у центрі Херсона

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо — одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Керівник Херсонської ОВА

Крім того, він попросив херсонців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки тут спостерігається підвищення активність російських безпілотників.

Наші сили оборони працюють — більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе.

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