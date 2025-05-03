Російський БпЛА атакував центр Херсона — є загиблий та поранені

3 травня росіяни знову атакували дроном людей у центрі Херсона, внаслідок чого є жертва та постраждалі. Мешканців просять знаходитися якомога далі від центральної частини міста.

Російський дрон вбив людину у центрі Херсона

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо — одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

Крім того, він попросив херсонців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки тут спостерігається підвищення активність російських безпілотників.