Российский БпЛА атаковал центр Херсона — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российский БпЛА атаковал центр Херсона — есть погибший и раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
дрон
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3 мая россияне снова атаковали дроном людей в центре Херсона, в результате чего жертва и пострадавшие. Жителей просят находиться как можно дальше от центральной части города.

Главные тезисы

  • В результате атаки российского дрона в центре Херсона произошла гибель одного человека и ранение двух других.
  • Жители призываются избегать посещения площади Свободы и района ЦУМа из-за возросшей активности дронов.

Российский дрон убил человека в центре Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно один человек погиб, еще двое получили ранения.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

Кроме того, он попросил херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа, поскольку здесь наблюдается повышение активности российских беспилотников.

Наши силы обороны работают — большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя.

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