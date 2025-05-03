Российский БпЛА атаковал центр Херсона — есть погибший и раненые

3 мая россияне снова атаковали дроном людей в центре Херсона, в результате чего жертва и пострадавшие. Жителей просят находиться как можно дальше от центральной части города.

Российский дрон убил человека в центре Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно один человек погиб, еще двое получили ранения. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

Кроме того, он попросил херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа, поскольку здесь наблюдается повышение активности российских беспилотников.