Российский БпЛА атаковал центр Херсона — есть погибший и раненые

3 мая россияне снова атаковали дроном людей в центре Херсона, в результате чего жертва и пострадавшие. Жителей просят находиться как можно дальше от центральной части города.
Главные тезисы
- В результате атаки российского дрона в центре Херсона произошла гибель одного человека и ранение двух других.
- Жители призываются избегать посещения площади Свободы и района ЦУМа из-за возросшей активности дронов.
Российский дрон убил человека в центре Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Кроме того, он попросил херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа, поскольку здесь наблюдается повышение активности российских беспилотников.
Наши силы обороны работают — большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя.
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