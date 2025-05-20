Армія РФ атакувала автобус у Херсоні — є постраждалі

20 травня російські загарбники завдали удару по пасажирському автобусу у Херсоні. Згідно з останніми даними, 5 людей постраждали, транспортний засіб має значні пошкодження.
Головні тези:
- Пасажирський автобус КП ХКТС потрапив під удар росіян у Дніпровському районі.
- Медичний персонал Херсонської ОВА надає необхідну допомогу постраждалим та проводить обстеження для подальшого лікування.
Що відомо про нову атаку РФ на Херсон
Про ситуації у міста та області розповіли представники Херсонської ОВА.
Відомо, що під удар росіян у Дніпровському районі потрапив пасажирський автобус КП ХКТС (КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" — ред.).
У однієї з пасажирок мінно-вибухова травма, контузія: постраждалій 1960 р.н. надають необхідну допомога.
Транспортний засіб також має суттєві пошкодження.
Згодом у Херсонській ОВА уточнили, що до лікарів звернувся ще один постраждалий через російський удар по маршрутному таксі у Херсоні.
Близько 10:00 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до пʼяти.
Так, вказано, що до шпиталю звернулася 45-річна жінка, а також двоє чоловіків, яким 62 та 41 рік. У потерпілих — вибухові травми і контузії.
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