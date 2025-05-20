Армія РФ атакувала автобус у Херсоні — є постраждалі

20 травня російські загарбники завдали удару по пасажирському автобусу у Херсоні. Згідно з останніми даними, 5 людей постраждали, транспортний засіб має значні пошкодження.

Що відомо про нову атаку РФ на Херсон

Про ситуації у міста та області розповіли представники Херсонської ОВА.

Відомо, що під удар росіян у Дніпровському районі потрапив пасажирський автобус КП ХКТС (КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" — ред.).

У однієї з пасажирок мінно-вибухова травма, контузія: постраждалій 1960 р.н. надають необхідну допомога.

Транспортний засіб також має суттєві пошкодження.

У зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності, — мовиться в офіційній заяві. Поширити

Фото: /t.me/kherson_miskrada/50291

Згодом у Херсонській ОВА уточнили, що до лікарів звернувся ще один постраждалий через російський удар по маршрутному таксі у Херсоні.

У 56-річного чоловіка — вибухова травма і контузія. Нині медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому, — повідомляє місцева влада. Поширити

Близько 10:00 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до пʼяти.