Армія РФ атакувала автобус у Херсоні — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала автобус у Херсоні — є постраждалі

Херсонська ОВА
Що відомо про нову атаку РФ на Херсон
Read in English

20 травня російські загарбники завдали удару по пасажирському автобусу у Херсоні. Згідно з останніми даними, 5 людей постраждали, транспортний засіб має значні пошкодження.

Головні тези:

  • Пасажирський автобус КП ХКТС потрапив під удар росіян у Дніпровському районі.
  • Медичний персонал Херсонської ОВА надає необхідну допомогу постраждалим та проводить обстеження для подальшого лікування.

Що відомо про нову атаку РФ на Херсон

Про ситуації у міста та області розповіли представники Херсонської ОВА.

Відомо, що під удар росіян у Дніпровському районі потрапив пасажирський автобус КП ХКТС (КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" — ред.).

У однієї з пасажирок мінно-вибухова травма, контузія: постраждалій 1960 р.н. надають необхідну допомога.

Транспортний засіб також має суттєві пошкодження.

У зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності, — мовиться в офіційній заяві.

Фото: /t.me/kherson_miskrada/50291

Згодом у Херсонській ОВА уточнили, що до лікарів звернувся ще один постраждалий через російський удар по маршрутному таксі у Херсоні.

У 56-річного чоловіка — вибухова травма і контузія. Нині медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому, — повідомляє місцева влада.

Близько 10:00 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до пʼяти.

Так, вказано, що до шпиталю звернулася 45-річна жінка, а також двоє чоловіків, яким 62 та 41 рік. У потерпілих — вибухові травми і контузії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Я просто відступлю". Трамп публічно пригрозив Україні та РФ
Трамп анонсував свої подальші кроки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни ліквідували понад 975 тисяч солдатів РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?