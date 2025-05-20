Армия РФ атаковала автобус в Херсоне — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала автобус в Херсоне — есть пострадавшие

Херсонская ОВА
Что известно о новой атаке РФ на Херсон
Read in English
Читати українською

20 мая российские захватчики нанесли удар по пассажирскому автобусу в Херсоне. Согласно последним данным, 5 человек пострадали, транспортное средство имеет значительные повреждения.

Главные тезисы

  • Пассажирский автобус КП ХКТС попал под удар россиян в Днепровском районе.
  • Медицинский персонал Херсонской ОВО оказывает необходимую помощь пострадавшим и проводит обследование для дальнейшего лечения.

Что известно о новой атаке РФ на Херсон

О ситуации в городах и области рассказали представители Херсонской ОВА.

Известно, что под удар россиян в Днепровском районе попал пассажирский автобус КП ХКТС (КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис" — ред.).

У одной из пассажирок минно-взрывная травма, контузия: пострадавшей 1960 г.р. оказывают необходимую помощь.

Транспортное средство также имеет значительные повреждения.

В связи с высокой активностью вражеских беспилотников временно сокращены маршруты на проспект Независимости, — сказано в официальном заявлении.

Фото: /t.me/kherson_miskrada/50291

Впоследствии в Херсонской ОВА уточнили, что к врачам обратился еще один пострадавший из-за российского удара по маршрутному такси в Херсоне.

У 56-летнего мужчины — взрывная травма и контузия. В настоящее время медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему, — сообщают местные власти.

Около 10:00 стало известно, что количество пострадавших выросло до пяти.

Так, указано, что в госпиталь обратилась 45-летняя женщина, а также двое мужчин, которым 62 и 41 год. У пострадавших взрывные травмы и контузии.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я просто отступлю". Трамп публично пригрозил Украине и РФ
Трамп анонсировал свои дальнейшие шаги
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины ликвидировали более 975 тысяч солдат РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 20 мая 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?