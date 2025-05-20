Армия РФ атаковала автобус в Херсоне — есть пострадавшие

20 мая российские захватчики нанесли удар по пассажирскому автобусу в Херсоне. Согласно последним данным, 5 человек пострадали, транспортное средство имеет значительные повреждения.

Что известно о новой атаке РФ на Херсон

О ситуации в городах и области рассказали представители Херсонской ОВА.

Известно, что под удар россиян в Днепровском районе попал пассажирский автобус КП ХКТС (КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис" — ред.).

У одной из пассажирок минно-взрывная травма, контузия: пострадавшей 1960 г.р. оказывают необходимую помощь.

Транспортное средство также имеет значительные повреждения.

В связи с высокой активностью вражеских беспилотников временно сокращены маршруты на проспект Независимости, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Фото: /t.me/kherson_miskrada/50291

Впоследствии в Херсонской ОВА уточнили, что к врачам обратился еще один пострадавший из-за российского удара по маршрутному такси в Херсоне.

У 56-летнего мужчины — взрывная травма и контузия. В настоящее время медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему, — сообщают местные власти. Поделиться

Около 10:00 стало известно, что количество пострадавших выросло до пяти.