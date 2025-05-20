Армия РФ атаковала автобус в Херсоне — есть пострадавшие

20 мая российские захватчики нанесли удар по пассажирскому автобусу в Херсоне. Согласно последним данным, 5 человек пострадали, транспортное средство имеет значительные повреждения.
Главные тезисы
- Пассажирский автобус КП ХКТС попал под удар россиян в Днепровском районе.
- Медицинский персонал Херсонской ОВО оказывает необходимую помощь пострадавшим и проводит обследование для дальнейшего лечения.
Что известно о новой атаке РФ на Херсон
О ситуации в городах и области рассказали представители Херсонской ОВА.
Известно, что под удар россиян в Днепровском районе попал пассажирский автобус КП ХКТС (КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис" — ред.).
У одной из пассажирок минно-взрывная травма, контузия: пострадавшей 1960 г.р. оказывают необходимую помощь.
Транспортное средство также имеет значительные повреждения.
Впоследствии в Херсонской ОВА уточнили, что к врачам обратился еще один пострадавший из-за российского удара по маршрутному такси в Херсоне.
Около 10:00 стало известно, что количество пострадавших выросло до пяти.
Так, указано, что в госпиталь обратилась 45-летняя женщина, а также двое мужчин, которым 62 и 41 год. У пострадавших взрывные травмы и контузии.
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