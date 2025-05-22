Армія РФ активізувала спроби захоплення острівної зони Дніпра під Херсоном.

На Придніпровському напрямку ворог проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні та розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра.

Росія не покидає спроб захопити острови під Херсоном

Згідно з повідомленням на півдні України ситуація залишається напруженою — ворог не зменшує інтенсивність штурмових дій, активно застосовує артилерію, авіацію та дрони. При цьому російські війська завдають ударів як по позиціях українських військ, так і по прифронтових населених пунктах.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 19 атак поблизу Новополя, Богатиря, Новосілки та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав масованих авіаударів по низці населених пунктів та здійснив три невдалі спроби штурму в районі Червоного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно стримали чотири атаки в районах Щербаків і Степового.

На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні й розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. Поширити

В районі Антонівських мостів окупанти здійснили ще одну марну спробу штурму.

Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 330 ворожих обстрілів із використанням близько 1350 боєприпасів. Також російські сили здійснили близько 700 атак дронами-камікадзе різних модифікацій та 380 скидів із безпілотників, скинувши 465 боєприпасів. Зафіксовано два удари баражуючими боєприпасами типу "Молния". Підрозділи Об’єднаного угруповання військ "Таврія" знищили три "шахеди".

Артилерійські та FPV-обстріли продовжують завдавати шкоди прифронтовим районам Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. За минулу добу було зафіксовано 45 ударів по 18 населених пунктах, серед яких Херсон, Нікополь, Марганець, Антонівка, Кам’янське та інші.