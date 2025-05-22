Армия РФ активизировала попытки захвата островной зоны Днепра под Херсоном
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ активизировала попытки захвата островной зоны Днепра под Херсоном

Силы обороны Юга Украины
оккупанты
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На Приднепровском направлении враг проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия по продолжению попыток захватить островную зону Днепра.

Главные тезисы

  • Армия РФ усилила попытки захвата островной зоны Днепра под Херсоном, продолжая нападения и логистические мероприятия.
  • Украинские защитники успешно отразили 19 атак в различных населенных пунктах, сдерживая врага на различных направлениях.
  • Российские силы активно применяют артиллерию, авиацию и дроны, нанося удары как по позициям войск, так и по прифронтовым населенным пунктам.

Россия не покидает попыток захватить острова под Херсоном

Согласно сообщению на юге Украины, ситуация остается напряженной — враг не уменьшает интенсивность штурмовых действий, активно применяет артиллерию, авиацию и дроны. При этом российские войска наносят удары как по позициям украинских войск, так и по прифронтовым населенным пунктам.

  • В Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак вблизи Новополя, Богатыря, Новоселки и Зеленого Поля.

  • На Гуляйпольском направлении враг нанес массированные авиаудары по ряду населенных пунктов и совершил три неудачных попытки штурма в районе Красного.

  • На Ореховском направлении наши защитники успешно сдержали четыре атаки в районах Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия по продолжению попыток захватить островную зону Днепра.

В районе Антоновских мостов оккупанты предприняли еще одну тщетную попытку штурма.

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 330 вражеских обстрелов с использованием около 1350 боеприпасов. Также российские силы совершили около 700 атак дронами-камикадзе различных модификаций и 380 сбросов с беспилотников, сбросив 465 боеприпасов. Зафиксировано два удара боражирующими боеприпасами типа "Молния". Подразделения Объединенной группировки войск "Таврия" уничтожили три "шахеда".

Артиллерийские и FPV-обстрелы продолжают наносить ущерб прифронтовым районам Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. За прошедшие сутки было зафиксировано 45 ударов по 18 населенным пунктам, среди которых Херсон, Никополь, Марганец, Антоновка, Каменское и другие.

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