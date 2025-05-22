Армия РФ активизировала попытки захвата островной зоны Днепра под Херсоном

На Приднепровском направлении враг проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия по продолжению попыток захватить островную зону Днепра.

Россия не покидает попыток захватить острова под Херсоном

Согласно сообщению на юге Украины, ситуация остается напряженной — враг не уменьшает интенсивность штурмовых действий, активно применяет артиллерию, авиацию и дроны. При этом российские войска наносят удары как по позициям украинских войск, так и по прифронтовым населенным пунктам.

В Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак вблизи Новополя, Богатыря, Новоселки и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении враг нанес массированные авиаудары по ряду населенных пунктов и совершил три неудачных попытки штурма в районе Красного.

На Ореховском направлении наши защитники успешно сдержали четыре атаки в районах Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия по продолжению попыток захватить островную зону Днепра. Поделиться

В районе Антоновских мостов оккупанты предприняли еще одну тщетную попытку штурма.

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 330 вражеских обстрелов с использованием около 1350 боеприпасов. Также российские силы совершили около 700 атак дронами-камикадзе различных модификаций и 380 сбросов с беспилотников, сбросив 465 боеприпасов. Зафиксировано два удара боражирующими боеприпасами типа "Молния". Подразделения Объединенной группировки войск "Таврия" уничтожили три "шахеда".

Артиллерийские и FPV-обстрелы продолжают наносить ущерб прифронтовым районам Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. За прошедшие сутки было зафиксировано 45 ударов по 18 населенным пунктам, среди которых Херсон, Никополь, Марганец, Антоновка, Каменское и другие.