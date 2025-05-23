Армия РФ обстреляла Херсон из артиллерии — погибли двое гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсон из артиллерии — погибли двое гражданских

Херсонская обласная прокуратура
артиллерия
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Российские оккупанты около 12:10 23 мая обстреляли Херсон из артиллерии: погибли двое гражданских.

Главные тезисы

  • Армия РФ совершила артиллерийский обстрел Херсона, в результате чего погибли двое гражданских мужчин.
  • Российские оккупанты атаковали город из дронов, приводя к ранениям и травмам у невинных жителей.
  • Херсонская областная прокуратура начала расследование произошедших событий и других обстрелов в регионе.

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Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 23 мая около 12:10 военные армии РФ совершили артиллерийский обстрел Херсона. В результате взрыва снаряда погибли двое гражданских мужчин.

Кроме того, Херсонская ОВА в Телеграмме проинформировала, что около 12:20 враг раз за сутки атаковал Херсон из БпЛА.

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 45-летнего мужчину, из-за чего он получил взрывную травму и множественные обломочные ранения. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

58-летнюю херсонку сотрудники полиции доставили в больницу. Около полудня она попала под вражеский обстрел в Днепровском районе.

Предварительно — у женщины минно-взрывная травма. Медики ее обследуют.

Также сообщается, что около 09:00 между селами Качкаровка и Новая Каменка Бериславского района Херсонской области под вражеский удар попал 36-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали взрывную травму и ранение глаза.

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