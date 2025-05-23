Армия РФ обстреляла Херсон из артиллерии — погибли двое гражданских

Россия убила двух гражданских в Херсоне

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 23 мая около 12:10 военные армии РФ совершили артиллерийский обстрел Херсона. В результате взрыва снаряда погибли двое гражданских мужчин. Поделиться

Кроме того, Херсонская ОВА в Телеграмме проинформировала, что около 12:20 враг раз за сутки атаковал Херсон из БпЛА.

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 45-летнего мужчину, из-за чего он получил взрывную травму и множественные обломочные ранения. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

58-летнюю херсонку сотрудники полиции доставили в больницу. Около полудня она попала под вражеский обстрел в Днепровском районе.

Предварительно — у женщины минно-взрывная травма. Медики ее обследуют. Поделиться

Также сообщается, что около 09:00 между селами Качкаровка и Новая Каменка Бериславского района Херсонской области под вражеский удар попал 36-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали взрывную травму и ранение глаза.