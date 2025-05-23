Армия РФ обстреляла Херсон из артиллерии — погибли двое гражданских

Российские оккупанты около 12:10 23 мая обстреляли Херсон из артиллерии: погибли двое гражданских.
Главные тезисы
- Армия РФ совершила артиллерийский обстрел Херсона, в результате чего погибли двое гражданских мужчин.
- Российские оккупанты атаковали город из дронов, приводя к ранениям и травмам у невинных жителей.
- Херсонская областная прокуратура начала расследование произошедших событий и других обстрелов в регионе.
Россия убила двух гражданских в Херсоне
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
Кроме того, Херсонская ОВА в Телеграмме проинформировала, что около 12:20 враг раз за сутки атаковал Херсон из БпЛА.
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 45-летнего мужчину, из-за чего он получил взрывную травму и множественные обломочные ранения. В настоящее время пострадавший находится в больнице.
58-летнюю херсонку сотрудники полиции доставили в больницу. Около полудня она попала под вражеский обстрел в Днепровском районе.
Также сообщается, что около 09:00 между селами Качкаровка и Новая Каменка Бериславского района Херсонской области под вражеский удар попал 36-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали взрывную травму и ранение глаза.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-