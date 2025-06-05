4 июня утром Россия бомбила здание Херсонской ОВА, полуразрушенной. После этого центр Херсона был обстрелян из артиллерии. А уже после обеда оккупанты сбросили на город ФАБ-1500, окончательно уничтожив административное здание.
Главные тезисы
- 4 июня российская авиация сбросила ФАБ-1500 на здание Херсонской обладминистрации, полностью разрушив его.
- Авиаудар нанесен по пустому зданию, не представляющему военной ценности, что вызвало широкий общественный резонанс.
- Попытки российских пропагандистов оправдать бомбардировку, называя здание командным пунктом ВСУ, были опровергнуты фактами.
Россия разрушила здание Херсонской ОВА
Около 15:30 враг бомбил здание Херсонской ОВА и разрушил его.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Мониторинговый канал "Николаевский Ваньок" отметил, что этот авиаудар не имел никакой военной ценности.
Позже в сети российские пропагандисты похвастались, что сбросили на это здание ФАБ-1500: якобы здесь был командный пункт ВСУ. Однако Херсонская ОВА давно пустовала после первых ударов РФ.
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