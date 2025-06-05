Авиация РФ полностью разрушила здание Херсонской обладминистрации — видео

4 июня утром Россия бомбила здание Херсонской ОВА, полуразрушенной. После этого центр Херсона был обстрелян из артиллерии. А уже после обеда оккупанты сбросили на город ФАБ-1500, окончательно уничтожив административное здание.

Россия разрушила здание Херсонской ОВА

Около 15:30 враг бомбил здание Херсонской ОВА и разрушил его.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Россияне уничтожили здание Херсонской облгосадминистрации. Информацию о пострадавших уточняем. Александр Прокудин Руководитель Херсонской ОВА

Херсон

Мониторинговый канал "Николаевский Ваньок" отметил, что этот авиаудар не имел никакой военной ценности.

Позже в сети российские пропагандисты похвастались, что сбросили на это здание ФАБ-1500: якобы здесь был командный пункт ВСУ. Однако Херсонская ОВА давно пустовала после первых ударов РФ.