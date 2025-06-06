Оккупанты РФ атаковали дроном "скорую" в Херсонской области — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ атаковали дроном "скорую" в Херсонской области — есть раненые

Херсонская ОВА
дрон
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В Белозерской общине Херсонской области 6 июня российский дрон сбросил взрывчатку на карету скорой помощи, которая ехала по вызову. В результате атаки пострадали двое медицинских работников.

Главные тезисы

  • Дрон, принадлежащий оккупантам РФ, атаковал карету скорой помощи в Херсонской области, ранив двух медицинских работников.
  • Пострадавшие были госпитализированы с диагнозами взрывных и черепно-мозговых травм, контузий.

Российский дрон атаковал "скорую" на Херсонщине

Об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в Фейсбуке.

Обоих пострадавших доставили в больницу. У них диагностированы взрывчатые и черепно-мозговые травмы, контузии.

Ранее россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на тракториста, работавшего в поле у села Урожайное Херсонской области.

У пострадавшего — обломочные ранения ноги, контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы.

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