Оккупанты РФ атаковали дроном "скорую" в Херсонской области — есть раненые

В Белозерской общине Херсонской области 6 июня российский дрон сбросил взрывчатку на карету скорой помощи, которая ехала по вызову. В результате атаки пострадали двое медицинских работников.
Главные тезисы
- Дрон, принадлежащий оккупантам РФ, атаковал карету скорой помощи в Херсонской области, ранив двух медицинских работников.
- Пострадавшие были госпитализированы с диагнозами взрывных и черепно-мозговых травм, контузий.
Российский дрон атаковал "скорую" на Херсонщине
Об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в Фейсбуке.
Ранее россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на тракториста, работавшего в поле у села Урожайное Херсонской области.
У пострадавшего — обломочные ранения ноги, контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы.
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