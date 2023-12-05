Окупанти РФ передадуть у "федеральну власність" дві дороги у Криму

Дороги Сімферополь – Джанкой і Сімферополь – Армянськ окупаційна влада Криму передасть до кінця 2023 року у "федеральну власність".
Що задумали окупанти у Криму
Як повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов, дороги Сімферополь – Джанкой і Сімферополь – Армянськ передадуть для нібито для реалізації проєкту траси через тимчасово окуповані території України до Ростова-на-Дону Росії.
Що відомо про дорогу Джанкой—Ростов-на-Дону
У січні 2023 року гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що будівництво автомагістралі Джанкой—Ростов-на-Дону через тимчасово захоплені українські території, розпочнеться цього року.
Попередньо, проєкт оцінили у суму до 400 млрд рублів (близько 120 млрд гривень).
У червні 2023 року "заступник" голови окупаційного уряду тимчасово захопленої частини Запорізької області Андрій Козенко заявив про намір збудувати залізницю, яка з’єднає з Ростовською областю РФ окуповані українські території: Донецьку область, Крим, окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.
У листопаді окупанти почали будувати залізницю, яка має зв'язати Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь. За планом росіян, це має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.
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