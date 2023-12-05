Окупанти РФ передадуть у "федеральну власність" дві дороги у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ передадуть у "федеральну власність" дві дороги у Криму

Траса
Джерело:  online.ua

Дороги Сімферополь – Джанкой і Сімферополь – Армянськ окупаційна влада Криму передасть до кінця 2023 року у "федеральну власність".

Що задумали окупанти у Криму

Як повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов, дороги Сімферополь – Джанкой і Сімферополь – Армянськ передадуть для нібито для реалізації проєкту траси через тимчасово окуповані території України до Ростова-на-Дону Росії.

Росавтодор готує техніко-економічне обґрунтування. Передбачається, що на дорогах буде досить великий транспортний потік, тому вивчається варіант створення чотирисмугової траси. Водночас джерело фінансування поки що не визначено, — зазначив колаборант.

Що відомо про дорогу Джанкой—Ростов-на-Дону

У січні 2023 року гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що будівництво автомагістралі Джанкой—Ростов-на-Дону через тимчасово захоплені українські території, розпочнеться цього року.

Попередньо, проєкт оцінили у суму до 400 млрд рублів (близько 120 млрд гривень).

У червні 2023 року "заступник" голови окупаційного уряду тимчасово захопленої частини Запорізької області Андрій Козенко заявив про намір збудувати залізницю, яка з’єднає з Ростовською областю РФ окуповані українські території: Донецьку область, Крим, окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.

У листопаді окупанти почали будувати залізницю, яка має зв'язати Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь. За планом росіян, це має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.

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