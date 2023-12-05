Дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск оккупационные власти Крыма передадут до конца 2023 года в "федеральную собственность".

Что задумали оккупанты в Крыму

Как сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов, дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск передадут для якобы реализации проекта трассы через временно оккупированные территории Украины в Ростов-на-Дону России.

Росавтодор готовит технико-экономическое обоснование. Предполагается, что на дорогах будет достаточно обширный транспортный поток, поэтому изучается вариант создания четырехполосной трассы. В то же время, источник финансирования пока не определен, — отметил коллаборант. Поделиться

Что известно о дороге Джанкой-Ростов-на-Дону

В январе 2023 года гауляйтер оккупированной части Херсона Владимир Сальдо заявил, что строительство автомагистрали Джанкой—Ростов-на-Дону через временно захваченные украинские территории начнется в этом году.

Предварительно проект оценили в сумму до 400 млрд рублей (около 120 млрд гривен).

В июне 2023 года "заместитель" главы оккупационного правительства временно захваченной части Запорожской области Андрей Козенко заявил о намерении построить железную дорогу, которая соединит с Ростовской областью РФ оккупированные украинские территории: Донецкую область, Крым, оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

В ноябре оккупанты начали строить железную дорогу, которая должна связать Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь. По плану россиян это должно упростить военную логистику и уменьшить зависимость армии РФ от Крымского моста.