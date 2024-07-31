Окупанти РФ примусово утримують дітей з Луганщини у військовому таборі в Новосибірську

Росія вивезла дітей з окупованого Біловодська Луганської області до військового табору в Новосибірській області.
Головні тези:
- У таборі “Юних армійців” росіяни примусово навчають українських школярів військовій справі віком від 11 до 17 років.
- Документальна стрічка “Понівечене дитинство” розкриває правду про викрадення українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій України.
- У фільмі представлені реальні історії дітей, які стали жертвами війни Росії проти України та докладні коментарі від експертів.
- Діти зазнали російського полону, тортур, викрадень на оздоровчі табори та фільтраційних заходів, розлучення з батьками.
Росіяни утримують українських дітей у військовому таборі
Як зазначається, у наметовому містечку, яке росіяни називають табором "Юних армійців", школярів віком від 11 до 17 років примусово навчають військової справи.
Зокрема росіяни називають це «шефською допомогою» так званій “ЛНР”. Дітей там навчають тактичній, вогневій та стройовій підготовці. Проте їхні батьки про це не знають.
Табір розташований поруч із полігоном, де проводяться навчання у рамках федерального проєкту “Обличчя дружби”.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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