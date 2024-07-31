Оккупанты РФ принудительно удерживают детей из Луганщины в военном лагере в Новосибирске
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ принудительно удерживают детей из Луганщины в военном лагере в Новосибирске

Оккупанты РФ принудительно удерживают детей из Луганщины в военном лагере в Новосибирске
Читати українською
Источник:  online.ua

Россия вывезла детей из оккупированного Беловодска Луганской области в военный лагерь в Новосибирской области.

Главные тезисы

  • Оккупанты России удерживают детей из Луганщины в военном лагере в Новосибирске, где их принудительно обучают военному делу.
  • Россия вывезла школьников от 11 до 17 лет из оккупированного Беловодска Луганской области в лагерь “Юных армейцев”, расположенный в Новосибирской области.
  • Дети подвергаются тактической, огневой и строевой подготовке, но их родители не знают об этом, что вызывает серьезные опасения и тревогу.

Россияне удерживают украинских детей в военном лагере

Как отмечается, в палаточном городке, который россияне называют лагерем "Юных армейцев", школьников от 11 до 17 лет принудительно обучают военному делу.

В частности, россияне называют это «шефской помощью» так называемой «ЛНР». Детей там обучают тактической, огневой и строевой подготовке. Однако их родители об этом не знают.

Лагерь расположен рядом с полигоном, где проводятся учения в рамках федерального проекта "Лицо дружбы".

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще 12 детей с оккупированных Россией территорий
Дмитрий Лубинец
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 4 детей из оккупированной Россией Херсонщины
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Украина вернула 4 детей из оккупированной Россией Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия похитила тысячу детей из ВОТ Херсонщины для «оздоровления» в Кабардино-Балкарии
Дмитрий Лубинец
Дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?