Оккупанты РФ принудительно удерживают детей из Луганщины в военном лагере в Новосибирске

Россия вывезла детей из оккупированного Беловодска Луганской области в военный лагерь в Новосибирской области.
Главные тезисы
- Оккупанты России удерживают детей из Луганщины в военном лагере в Новосибирске, где их принудительно обучают военному делу.
- Россия вывезла школьников от 11 до 17 лет из оккупированного Беловодска Луганской области в лагерь “Юных армейцев”, расположенный в Новосибирской области.
- Дети подвергаются тактической, огневой и строевой подготовке, но их родители не знают об этом, что вызывает серьезные опасения и тревогу.
Россияне удерживают украинских детей в военном лагере
Как отмечается, в палаточном городке, который россияне называют лагерем "Юных армейцев", школьников от 11 до 17 лет принудительно обучают военному делу.
В частности, россияне называют это «шефской помощью» так называемой «ЛНР». Детей там обучают тактической, огневой и строевой подготовке. Однако их родители об этом не знают.
Лагерь расположен рядом с полигоном, где проводятся учения в рамках федерального проекта "Лицо дружбы".
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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