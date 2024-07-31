Оккупанты РФ принудительно удерживают детей из Луганщины в военном лагере в Новосибирске

Россия вывезла детей из оккупированного Беловодска Луганской области в военный лагерь в Новосибирской области.

Россияне удерживают украинских детей в военном лагере

Как отмечается, в палаточном городке, который россияне называют лагерем "Юных армейцев", школьников от 11 до 17 лет принудительно обучают военному делу.

В частности, россияне называют это «шефской помощью» так называемой «ЛНР». Детей там обучают тактической, огневой и строевой подготовке. Однако их родители об этом не знают.

Лагерь расположен рядом с полигоном, где проводятся учения в рамках федерального проекта "Лицо дружбы".

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.