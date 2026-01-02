Окупанти РФ вдосконалили захист шахеда за допомогою інфрачервоного прожектора

Окупанти оснащують шахеди інфрачервоними прожекторами

Такі пристрої росіяни можуть використовувати для протидії українським перехоплювачам, розповів фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Вперше таке бачу на Шахеді. Це ІЧ (Інфрачервоний) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами. Поширити

У коментарях до допису на своїй сторінці у Facebook, фахівець розповів про ще одну можливу версію призначення пристрою: окупанти можуть використовувати його як дрон-"маяк", який веде за собою інші безпілотниками із камерами.

Інфрачервоний прожектор (ІЧ) — окремий прилад, який випромінює інфрачервоне світло. Воно невидиме для людського ока та дозволяє отримувати чітке чорно-біле зображення у повній темряві.

Російська армія продовжує вдосконалювати ударні БПЛА та встановлювати додаткові модулі, аби протидіяти українським дронами-перехоплювачам та авіації. Раніше на "Шахеди" та "Гербери" додають радіомодеми, які дозволяють утворювати між безпілотниками мережу та керувати ними в режимі реального часу із РФ.