Окупанти РФ вдосконалили захист шахеда за допомогою інфрачервоного прожектора

На російському ударному БПЛА типу "Шахед" помітили інфрачервоний прожектор.
Головні тези:
- Окупанти РФ вдосконалили захист шахедів встановленням інфрачервоних прожекторів.
- Інфрачервоні прожектори допомагають контролювати українські перехоплювачі та зенітні дрони.
- Російська армія продовжує вдосконалювати ударні БПЛА для ефективної боротьби з українськими дронами та авіацією.
Окупанти оснащують шахеди інфрачервоними прожекторами
Такі пристрої росіяни можуть використовувати для протидії українським перехоплювачам, розповів фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
У коментарях до допису на своїй сторінці у Facebook, фахівець розповів про ще одну можливу версію призначення пристрою: окупанти можуть використовувати його як дрон-"маяк", який веде за собою інші безпілотниками із камерами.
Інфрачервоний прожектор (ІЧ) — окремий прилад, який випромінює інфрачервоне світло. Воно невидиме для людського ока та дозволяє отримувати чітке чорно-біле зображення у повній темряві.
Російська армія продовжує вдосконалювати ударні БПЛА та встановлювати додаткові модулі, аби протидіяти українським дронами-перехоплювачам та авіації. Раніше на "Шахеди" та "Гербери" додають радіомодеми, які дозволяють утворювати між безпілотниками мережу та керувати ними в режимі реального часу із РФ.
Також у листопаді на російських дронах частіше помічали камери заднього виду для протидії українським зенітним БПЛА. Такі ж камери виявляли й на розвідувальних БПЛА "Орлан".
Більше по темі
