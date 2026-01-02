Окупанти РФ вдосконалили захист шахеда за допомогою інфрачервоного прожектора
Категорія
Технології
Дата публікації

Окупанти РФ вдосконалили захист шахеда за допомогою інфрачервоного прожектора

шахед
Джерело:  online.ua

На російському ударному БПЛА типу "Шахед" помітили інфрачервоний прожектор.

Головні тези:

  • Окупанти РФ вдосконалили захист шахедів встановленням інфрачервоних прожекторів.
  • Інфрачервоні прожектори допомагають контролювати українські перехоплювачі та зенітні дрони.
  • Російська армія продовжує вдосконалювати ударні БПЛА для ефективної боротьби з українськими дронами та авіацією.

Окупанти оснащують шахеди інфрачервоними прожекторами

Такі пристрої росіяни можуть використовувати для протидії українським перехоплювачам, розповів фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Вперше таке бачу на Шахеді. Це ІЧ (Інфрачервоний) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами.

У коментарях до допису на своїй сторінці у Facebook, фахівець розповів про ще одну можливу версію призначення пристрою: окупанти можуть використовувати його як дрон-"маяк", який веде за собою інші безпілотниками із камерами.

Інфрачервоний прожектор (ІЧ) — окремий прилад, який випромінює інфрачервоне світло. Воно невидиме для людського ока та дозволяє отримувати чітке чорно-біле зображення у повній темряві.

Російська армія продовжує вдосконалювати ударні БПЛА та встановлювати додаткові модулі, аби протидіяти українським дронами-перехоплювачам та авіації. Раніше на "Шахеди" та "Гербери" додають радіомодеми, які дозволяють утворювати між безпілотниками мережу та керувати ними в режимі реального часу із РФ.

Також у листопаді на російських дронах частіше помічали камери заднього виду для протидії українським зенітним БПЛА. Такі ж камери виявляли й на розвідувальних БПЛА "Орлан".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни націлюють шахеди по Україні за допомогою обладнання у Білорусі — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала шахедами газову інфраструктуру та ТЕЦ — Нафтогаз
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала шахедами енергетичну інфраструктуру Волині та Одеси — які наслідки
ДСНС України
Волинь

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?