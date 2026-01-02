Оккупанты РФ усовершенствовали защиту шахеда с помощью инфракрасного прожектора

Оккупанты оснащают шахеды инфракрасными прожекторами

Такие устройства россияне могут использовать для противодействия украинским перехватчикам, рассказал специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Впервые это вижу на Шахеде. Это ИК (Инфракрасный) прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации. Враг продолжает работать над контрмерами. Поделиться

В комментариях к сообщению на своей странице в Facebook специалист рассказал о еще одной возможной версии назначения устройства: оккупанты могут использовать его как дрон-"маяк", который ведет за собой другие беспилотниками с камерами.

Инфракрасный прожектор (ИК) — отдельный прибор, излучающий инфракрасный свет. Оно невидимо для глаз и позволяет получать четкое черно-белое изображение в полной темноте.

Российская армия продолжает совершенствовать ударные БПЛА и устанавливать дополнительные модули, чтобы противодействовать украинским перехватчикам и авиации. Ранее на "Шахеды" и "Герберы" добавляют радиомодемы, позволяющие образовывать между беспилотниками сеть и управлять ими в режиме реального времени с РФ.