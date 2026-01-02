Оккупанты РФ усовершенствовали защиту шахеда с помощью инфракрасного прожектора
Оккупанты РФ усовершенствовали защиту шахеда с помощью инфракрасного прожектора

шахед
Читати українською
Источник:  online.ua

На российском ударном БПЛА типа "Шахед" был замечен инфракрасный прожектор.

Главные тезисы

  • Инфракрасные прожекторы на ударных БПЛА шахед помогают контролировать украинские перехватчики и зенитные дроны.
  • Российская армия продолжает совершенствовать свои ударные БПЛА для эффективной защиты от украинских дронов и авиации.
  • Инфракрасный прожектор на шахеде может использоваться для ослепления зенитных дронов и авиации, а также как дрон-маяк.

Оккупанты оснащают шахеды инфракрасными прожекторами

Такие устройства россияне могут использовать для противодействия украинским перехватчикам, рассказал специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Впервые это вижу на Шахеде. Это ИК (Инфракрасный) прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации. Враг продолжает работать над контрмерами.

В комментариях к сообщению на своей странице в Facebook специалист рассказал о еще одной возможной версии назначения устройства: оккупанты могут использовать его как дрон-"маяк", который ведет за собой другие беспилотниками с камерами.

Инфракрасный прожектор (ИК) — отдельный прибор, излучающий инфракрасный свет. Оно невидимо для глаз и позволяет получать четкое черно-белое изображение в полной темноте.

Российская армия продолжает совершенствовать ударные БПЛА и устанавливать дополнительные модули, чтобы противодействовать украинским перехватчикам и авиации. Ранее на "Шахеды" и "Герберы" добавляют радиомодемы, позволяющие образовывать между беспилотниками сеть и управлять ими в режиме реального времени с РФ.

Также в ноябре на российских дронах чаще замечали камеры заднего вида для противодействия украинским зенитным БПЛА. Такие же камеры обнаруживали и на разведывательных БПЛА "Орлан".

