Оккупанты РФ усовершенствовали защиту шахеда с помощью инфракрасного прожектора

На российском ударном БПЛА типа "Шахед" был замечен инфракрасный прожектор.
Главные тезисы
- Инфракрасные прожекторы на ударных БПЛА шахед помогают контролировать украинские перехватчики и зенитные дроны.
- Российская армия продолжает совершенствовать свои ударные БПЛА для эффективной защиты от украинских дронов и авиации.
- Инфракрасный прожектор на шахеде может использоваться для ослепления зенитных дронов и авиации, а также как дрон-маяк.
Оккупанты оснащают шахеды инфракрасными прожекторами
Такие устройства россияне могут использовать для противодействия украинским перехватчикам, рассказал специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.
В комментариях к сообщению на своей странице в Facebook специалист рассказал о еще одной возможной версии назначения устройства: оккупанты могут использовать его как дрон-"маяк", который ведет за собой другие беспилотниками с камерами.
Инфракрасный прожектор (ИК) — отдельный прибор, излучающий инфракрасный свет. Оно невидимо для глаз и позволяет получать четкое черно-белое изображение в полной темноте.
Российская армия продолжает совершенствовать ударные БПЛА и устанавливать дополнительные модули, чтобы противодействовать украинским перехватчикам и авиации. Ранее на "Шахеды" и "Герберы" добавляют радиомодемы, позволяющие образовывать между беспилотниками сеть и управлять ими в режиме реального времени с РФ.
Также в ноябре на российских дронах чаще замечали камеры заднего вида для противодействия украинским зенитным БПЛА. Такие же камеры обнаруживали и на разведывательных БПЛА "Орлан".
