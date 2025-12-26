Россияне нацеливают шахеды по Украине с помощью оборудования в Беларуси — Зеленский

Россияне используют для ударов по Украине оборудование, размещенное на жилых домах в Беларуси. Оно помогает наводить "Шахеды" на цели.

Беларусь помогает РФ наводить шахеды по Украине

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно было сфокусировано на противодействии российским ударам "Шахедов", украинской "Линии дронов" и дипстрайкам.

Президент обратил внимание, что россияне пытаются обходить защитные позиции перехватчиков через территорию Беларуси. И это рискованно для Беларуси. По его словам, Украина видит шаги с "Орешником" и теперь с помощью "Шахедам". Таким образом, Белоруссия сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных манипуляций.

По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей размещается в том числе на жилых домах. Владимир Зеленский Президент Украины

В частности, антенны и другое оборудование, помогающее наводить "Шахеды" на цели в западных регионах Украины, устанавливают на крышах обычных пятиэтажек.

Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.

Второй темой обсуждений стал вопрос финансирования перехватчиков и структуры поставок военным. Как рассказал Зеленский, некоторые подразделения критикуют распределение дронов.

Президент отметил, что поручил первому вицепремьеру Михаилу Федорову вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем и командованием Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов так, чтобы обеспечить необходимым количеством беспилотников больше подразделений.

Также Зеленский поручил на следующую Ставку Генеральному штабу и Минобороны разработать изменения в стратегии защиты неба и представить, что нужно сделать, чтобы дать больше возможностей украинским подразделениям, как в защите инфраструктуры, так и в защите фронтовых позиций.