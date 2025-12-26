Референдум за "мирным планом" Трампа. Зеленский выдвинул условие Путину

Украина готова провести референдум по мирному плану США Но это произойдет, если Россия согласится прекратить огонь на 60 дней.
Главные тезисы
- Президент Украины готов провести референдум по мирному плану США при условии прекращения огня на 60 дней.
- Зеленский сравнил голосование с Brexit в Великобритании и подчеркнул необходимость серьезных гарантий безопасности для проведения референдума.
- Американские представители могут посетить Украину для объяснения преимуществ соглашения, организовав активную агитацию среди населения.
Зеленский выдвинул условие Путина относительно референдума по мирному плану Трампа
Глава украинского государства обратил внимание, что проведение референдума связано с серьезными политическими, логистическими и вопросами безопасности. И потому, как отметил Зеленский, прекращение огня на 60 дней для подготовки и проведения голосования является минимумом.
Президент также добавил, что ему пока не ясно, готова ли Россия вообще согласиться с планом Трампа.
Зеленский сравнил такое голосование с референдумом по Brexit в Великобритании — с активной агитацией с обеих сторон по крайне сложному вопросу, но в значительно более сжатые сроки и воюющем государстве.
Однако глава украинского государства предупредил, что если такая кампания будет происходить на фоне продолжающихся атак России, это плохо закончится. При всех разговорах о гарантиях безопасности и экономических выгодах "люди будут видеть ракеты".
Президент обратил внимание, что если из соображений безопасности люди не придут голосовать, то результат может выглядеть нелегитимным.
Лучше не проводить референдум вообще, чем проводить референдум, на который у людей нет возможности прийти и проголосовать.
