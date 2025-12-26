Референдум за "мирным планом" Трампа. Зеленский выдвинул условие Путину

Украина готова провести референдум по мирному плану США Но это произойдет, если Россия согласится прекратить огонь на 60 дней.

Зеленский выдвинул условие Путина относительно референдума по мирному плану Трампа

Глава украинского государства обратил внимание, что проведение референдума связано с серьезными политическими, логистическими и вопросами безопасности. И потому, как отметил Зеленский, прекращение огня на 60 дней для подготовки и проведения голосования является минимумом.

Президент также добавил, что ему пока не ясно, готова ли Россия вообще согласиться с планом Трампа.

У меня есть некоторые разведданные... Но сейчас я нахожусь в моменте, когда хочу верить только словам лидеров. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский сравнил такое голосование с референдумом по Brexit в Великобритании — с активной агитацией с обеих сторон по крайне сложному вопросу, но в значительно более сжатые сроки и воюющем государстве.

Он подтвердил, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы посетить Украину, чтобы разъяснить преимущества соглашения. При этом, по его словам, возможно сам президент США Дональд Трамп должен приехать, чтобы представить аргументы. Поделиться

Однако глава украинского государства предупредил, что если такая кампания будет происходить на фоне продолжающихся атак России, это плохо закончится. При всех разговорах о гарантиях безопасности и экономических выгодах "люди будут видеть ракеты".

Президент обратил внимание, что если из соображений безопасности люди не придут голосовать, то результат может выглядеть нелегитимным.