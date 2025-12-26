Референдум за "мирним планом" Трампа. Зеленський висунув умову Путіну

Україна готова провести референдум за мирним планом США. Але це станеться у тому випадку, якщо Росія погодиться припинити вогонь на 60 днів.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський вимагає зупинки вогню на 60 днів для проведення референдуму за мирним планом США.
- Зеленський порівняв це голосування з Brexit у Великій Британії, зауваживши про активну агітацію та складність питань.
- Американські представники, включаючи Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, можуть відвідати Україну для роз'яснення переваг угоди.
Зеленський висунув умову Путіну щодо референдуму за “мирним планом” Трампа
Голова української держави звернув увагу, що проведення референдуму пов'язане із серйозними політичними, логістичними та безпековими питаннями. І тому, як зазначив Зеленський, припинення вогню на 60 днів для підготовки та проведення голосування "є мінімумом".
Президент також додав, що йому поки не зрозуміло, чи готова Росія взагалі погодитися з планом Трампа.
Зеленський порівняв таке голосування з референдумом щодо Brexit у Великій Британії — з активною агітацією по обидва боки щодо вкрай складного питання, але водночас у значно більш стислі строки та в державі, що воює.
Однак голова української держави попередив, що якщо така кампанія відбуватиметься на тлі триваючих атак Росії, це закінчиться погано. За всіх розмов про гарантії безпеки та економічні вигоди "люди будуть бачити ракети".
Президент звернув увагу, що якщо з міркувань безпеки люди не прийдуть голосувати, результат може виглядати нелегітимним.
Краще не проводити референдум узагалі, ніж проводити референдум, на який люди не мають можливості прийти і проголосувати.
