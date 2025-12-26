Референдум за "мирним планом" Трампа. Зеленський висунув умову Путіну

Україна готова провести референдум за мирним планом США. Але це станеться у тому випадку, якщо Росія погодиться припинити вогонь на 60 днів.

Зеленський висунув умову Путіну щодо референдуму за “мирним планом” Трампа

Голова української держави звернув увагу, що проведення референдуму пов'язане із серйозними політичними, логістичними та безпековими питаннями. І тому, як зазначив Зеленський, припинення вогню на 60 днів для підготовки та проведення голосування "є мінімумом".

Президент також додав, що йому поки не зрозуміло, чи готова Росія взагалі погодитися з планом Трампа.

У мене є деякі розвіддані... Але зараз я перебуваю в моменті, коли хочу вірити тільки словам лідерів. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський порівняв таке голосування з референдумом щодо Brexit у Великій Британії — з активною агітацією по обидва боки щодо вкрай складного питання, але водночас у значно більш стислі строки та в державі, що воює.

Він підтвердив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер готові відвідати Україну, щоб роз'яснити переваги угоди. При цьому, за його словами, можливо, сам президент США Дональд Трамп має приїхати, щоб представити аргументи. Поширити

Однак голова української держави попередив, що якщо така кампанія відбуватиметься на тлі триваючих атак Росії, це закінчиться погано. За всіх розмов про гарантії безпеки та економічні вигоди "люди будуть бачити ракети".

Президент звернув увагу, що якщо з міркувань безпеки люди не прийдуть голосувати, результат може виглядати нелегітимним.