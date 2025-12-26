"У нас есть разногласия". Зеленский раскрыл цель встречи с Трампом
"У нас есть разногласия". Зеленский раскрыл цель встречи с Трампом

Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил представителям СМИ, что в воскресенье, 28 декабря, он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Это произойдет в Штатах.

Главные тезисы

  • В первую очередь в центре внимания будут гарантии безопасности для Украины.
  • Также глава государства не скрывает, что до сих пор не удалось уладить определенные разногласия с Белым домом.

Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Трампом

По словам главы государства, он планирует подробно обсудить на встрече с главой Белого дома много важных вопросов.

Я думаю, что именно воскресенье, Флорида, у нас будет встреча с президентом Трампом. Мы будем обсуждать гарантии безопасности, есть несколько документов в этом блоке. И желательно найти возможность обсудить их все.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил украинский лидер, что касается экономического соглашения — там пока есть только базовые наработки.

Владимир Зеленский четко дал понять, что новый раунд переговоров с Дональдом Трампом должен доработать проект мирного соглашения.

По словам президента, он настроен обсудить с Трампом все вопросы, "в которых у нас есть разногласия".

Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года, — заявил Зеленский.

