"У нас є розбіжності". Зеленський розкрив мету зустрічі з Трампом
"У нас є розбіжності". Зеленський розкрив мету зустрічі з Трампом

Зеленський
Read in English

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив представникам ЗМІ, що у неділю, 28 грудня, він зустрінеться зі президентом США Дональдом Трампом. Це станеться у Штатах.

Головні тези:

  • Насамперед у центрі уваги будуть гарантії безпеки для України.
  • Також глава держави не приховує, що досі не вдалося владнати певні розбіжності з Білим домом.

Зеленський розповів, про що говоритиме з Трампом

За словами глави держави, він планує детально обговорити на зустрічі з очільником Білого дому багато важливих питань.

Я думаю, що саме неділя, Флорида, у нас буде зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати гарантії безпеки, там кілька документів у цьому блоці. І бажано знайти можливість, щоб обговорити їх усі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив український лідер, що стосується економічної угоди — то там поки що є лише базові напрацювання.

Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що новий раунд переговорів з Дональдом Трампом має на меті доопрацювати проєкт мирної угоди.

За словами президента, він налаштований обговорити з Трампом усі питання, "у яких у нас є розбіжності".

Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року, — заявив Зеленський.

