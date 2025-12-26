"У нас є розбіжності". Зеленський розкрив мету зустрічі з Трампом

Український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив представникам ЗМІ, що у неділю, 28 грудня, він зустрінеться зі президентом США Дональдом Трампом. Це станеться у Штатах.
Головні тези:
- Насамперед у центрі уваги будуть гарантії безпеки для України.
- Також глава держави не приховує, що досі не вдалося владнати певні розбіжності з Білим домом.
Зеленський розповів, про що говоритиме з Трампом
За словами глави держави, він планує детально обговорити на зустрічі з очільником Білого дому багато важливих питань.
Як зазначив український лідер, що стосується економічної угоди — то там поки що є лише базові напрацювання.
Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що новий раунд переговорів з Дональдом Трампом має на меті доопрацювати проєкт мирної угоди.
За словами президента, він налаштований обговорити з Трампом усі питання, "у яких у нас є розбіжності".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-