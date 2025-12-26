Гарантії безпеки для України. Європа вже визначила дедлайн
Категорія
Політика
Дата публікації

Гарантії безпеки для України. Європа вже визначила дедлайн

Стармер і Зеленський
Read in English
Джерело:  Euractiv

Згідно з даними видання Euractiv, уже в січні 2026 року союзники Києва мають намір остаточно узгодити плани щодо забезпечення безпеки України після завершення російської війни.

Головні тези:

  • Головна ціль союзників - унеможливити новий напад Росії на Україну.
  • Гарантії з боку США все ще обговорюються.

Союзники України планують ухвалити фінальні рішення

Про плани партнерів Києва журналістам повідомив інсайдер у Єлисейському палаці.

Союзники України вирішили діяти рішуче та активніше після того, як команди Зеленського та Трампа розробили 20-пунктний мирний план для завершення війни.

Що важливо розуміти, наразі його розглядає офіційна Москва.

Французький лідер Емманюель Макрон дедалі активно добивається того, щоб Коаліція рішучих в січні 2026 року доопрацювала деталі підтримки після припинення вогню.

Українці, європейці та американці згодні, і ми вважаємо, що тепер Росія повинна дати чітку відповідь, — розповів журналістам один із інсайдерів.

За попередніми даними, гарантії будуть узгоджені з оперативної точки зору — саме це дасть команді Володимира Зеленського "чітке" уявлення про те, як буде виглядати довгострокова підтримка.

Десятки країн на чолі з Францією та Великою Британією протягом декількох місяців працювали і готували гарантії безпеки, які включали б наземні війська, фінансову допомогу, поставки зброї та багато іншого, щоб утримати Росію від повторного нападу на Україну.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Переговори Зеленського та Трампа — відома дата
Зеленський і Трамп можуть зустрітися уже незабаром
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Непридатна для інвестування". Трамп живе в самообмані щодо РФ
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна виникли серйозні проблеми з ракетою "Союз-5"
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?