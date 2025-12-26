Гарантії безпеки для України. Європа вже визначила дедлайн

Згідно з даними видання Euractiv, уже в січні 2026 року союзники Києва мають намір остаточно узгодити плани щодо забезпечення безпеки України після завершення російської війни.

Союзники України планують ухвалити фінальні рішення

Про плани партнерів Києва журналістам повідомив інсайдер у Єлисейському палаці.

Союзники України вирішили діяти рішуче та активніше після того, як команди Зеленського та Трампа розробили 20-пунктний мирний план для завершення війни.

Що важливо розуміти, наразі його розглядає офіційна Москва.

Французький лідер Емманюель Макрон дедалі активно добивається того, щоб Коаліція рішучих в січні 2026 року доопрацювала деталі підтримки після припинення вогню.

Українці, європейці та американці згодні, і ми вважаємо, що тепер Росія повинна дати чітку відповідь, — розповів журналістам один із інсайдерів. Поширити

За попередніми даними, гарантії будуть узгоджені з оперативної точки зору — саме це дасть команді Володимира Зеленського "чітке" уявлення про те, як буде виглядати довгострокова підтримка.