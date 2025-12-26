Гарантії безпеки для України. Європа вже визначила дедлайн

Згідно з даними видання Euractiv, уже в січні 2026 року союзники Києва мають намір остаточно узгодити плани щодо забезпечення безпеки України після завершення російської війни.
Головні тези:
- Головна ціль союзників - унеможливити новий напад Росії на Україну.
- Гарантії з боку США все ще обговорюються.
Союзники України планують ухвалити фінальні рішення
Про плани партнерів Києва журналістам повідомив інсайдер у Єлисейському палаці.
Союзники України вирішили діяти рішуче та активніше після того, як команди Зеленського та Трампа розробили 20-пунктний мирний план для завершення війни.
Що важливо розуміти, наразі його розглядає офіційна Москва.
Французький лідер Емманюель Макрон дедалі активно добивається того, щоб Коаліція рішучих в січні 2026 року доопрацювала деталі підтримки після припинення вогню.
За попередніми даними, гарантії будуть узгоджені з оперативної точки зору — саме це дасть команді Володимира Зеленського "чітке" уявлення про те, як буде виглядати довгострокова підтримка.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-