Гарантии безопасности для Украины. Европа определила дедлайн
Категория
Политика
Дата публикации

Гарантии безопасности для Украины. Европа определила дедлайн

Стармер и Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Euractiv

Согласно данным издания Euractiv, уже в январе 2026 года союзники Киева намерены окончательно согласовать планы обеспечения безопасности Украины после завершения российской войны.

Главные тезисы

  • Главная цель союзников – сделать невозможным новое нападение России на Украину.
  • Гарантии со стороны США все еще обсуждаются.

Союзники Украины планируют принять финальные решения

О планах партнеров Киева журналистам сообщил инсайдер в Елисейском дворце.

Союзники Украины решили действовать более решительно и активно после того, как команды Зеленского и Трампа разработали 20-пунктный мирный план для завершения войны.

Что важно понимать, сейчас его рассматривает официальная Москва.

Французский лидер Эмманюэль Макрон все более активно добивается того, чтобы Коалиция решительных в январе 2026 года доработала детали поддержки после прекращения огня.

Украинцы, европейцы и американцы согласны, и мы считаем, что теперь Россия должна дать четкий ответ, — рассказал журналистам один из инсайдеров.

По предварительным данным, гарантии будут согласованы с оперативной точки зрения — именно это даст команде Владимира Зеленского "четкое" представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка.

Десятки стран во главе с Францией и Великобританией в течение нескольких месяцев работали и готовили гарантии безопасности, включающие наземные войска, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое, чтобы удержать Россию от повторного нападения на Украину.

