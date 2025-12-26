Гарантии безопасности для Украины. Европа определила дедлайн

Согласно данным издания Euractiv, уже в январе 2026 года союзники Киева намерены окончательно согласовать планы обеспечения безопасности Украины после завершения российской войны.
Главные тезисы
- Главная цель союзников – сделать невозможным новое нападение России на Украину.
- Гарантии со стороны США все еще обсуждаются.
Союзники Украины планируют принять финальные решения
О планах партнеров Киева журналистам сообщил инсайдер в Елисейском дворце.
Союзники Украины решили действовать более решительно и активно после того, как команды Зеленского и Трампа разработали 20-пунктный мирный план для завершения войны.
Что важно понимать, сейчас его рассматривает официальная Москва.
Французский лидер Эмманюэль Макрон все более активно добивается того, чтобы Коалиция решительных в январе 2026 года доработала детали поддержки после прекращения огня.
По предварительным данным, гарантии будут согласованы с оперативной точки зрения — именно это даст команде Владимира Зеленского "четкое" представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка.
