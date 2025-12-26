Росіяни націлюють шахеди по Україні за допомогою обладнання у Білорусі — Зеленський
Україна
Росіяни націлюють шахеди по Україні за допомогою обладнання у Білорусі — Зеленський

Росіяни використовують для ударів по Україні обладнання, яке розміщене на житлових будинках у Білорусі. Воно допомагає наводити "Шахеди" на цілі.

  • Росіяни використовують обладнання, розташоване в Білорусі, для націлювання шахедів по Україні.
  • Білорусь співпрацює з РФ у наведенні шахедів, що загрожує її суверенітету.
  • Україна підвищує захист від російських ударів шахедів та дипстратегій.

Білорусь допомагає РФ наводити шахеди по Україні — Зеленський

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

За словами голови української держави, він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Воно було сфокусоване на протидії російським ударам "Шахедів", українській "Лінії дронів" і дипстрайках.

Президент звернув увагу, що росіяни намагаються обходити захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі. І це ризиковано для Білорусі. За його словами, Україна бачить кроки з "Орєшніком" і тепер з допомогою "Шахедам". Таким чином, Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних маніпуляцій.

За даними нашої розвідки, обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч із кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках.

Зокрема, антени та інше обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди" на цілі в західних регіонах України, встановлюють на дахах звичайних п'ятиповерхівок.

Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали з цим гратися. Поінформуємо партнерів і будемо готувати спільні відповіді.

Другою темою обговорень стало питання фінансування перехоплювачів і структури постачань військовим. Як розповів Зеленський, деякі підрозділи критикують розподіл дронів.

Президент зазначив, що доручив першому віцепрем'єру Михайлу Федорову разом із міністром оборони Денисом Шмигалем і командуванням Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів так, щоб забезпечити необхідною кількістю безпілотників більше підрозділів.

Також Зеленський доручив на наступну Ставку Генеральному штабу та Міноборони опрацювати зміни в стратегії захисту неба і представити, що потрібно зробити, щоб дати більше можливостей українським підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій.

