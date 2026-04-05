Окупанти у березні майже 400 разів застосовували проти ЗСУ боєприпаси з хімречовинами

У березні 2026 року було зафіксовано майже 400 випадків застосування росіянами спеціальних боєприпасів, споряджених хімічними речовинами подразнювальної дії.
Головні тези:
- Хімічні боєприпаси, використані проти ЗСУ у березні 2026 року, становлять серйозну загрозу для військовослужбовців, викликаючи сильне подразнення очей та дихальних шляхів.
- Російські окупанти використовують газові гранати та саморобні контейнери з хімречовинами для змусування українських військових покинути укриття та створити тактичну перевагу.
Окупанти 400 разів у березні використали проти ЗСУ хімічні речовини
Про це повідомив начальник відділу комунікацій командування Сил підтримки Збройних сил України підполковник Максим Кравчук.
Противник використовує газові гранати типу К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставки — скиди з безпілотних літальних апаратів. Найчастіше такі засоби застосовуються по позиціях Сил оборони України з метою змусити особовий склад залишити укриття та отримати тактичну перевагу на напрямках зосередження основних зусиль.
Підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗС України здійснюють фіксацію застосувань небезпечних хімічних речовин, а відібрані проби передаються для криміналістичних досліджень. Найбільша інтенсивність застосування була зафіксована у квітні 2025 року — 894 випадки.
Попри те, що ці речовини не належать до бойових отруйних речовин смертельної дії, вони становлять небезпеку:
викликають сильне подразнення очей і дихальних шляхів,
сльозотечу,
кашель,
задуху,
дезорієнтацію,
тимчасову втрату боєздатності.
У окремих випадках симптоматика може свідчити про застосування інших хімічних подразників або сумішей невстановленого складу.
Аналіз динаміки свідчить про зростання інтенсивності застосування таких речовин у весняно-літній період. У 2024 році пік припав на травень і червень (понад 700 та 600 випадків відповідно), у 2025 році — на травень і червень (понад 800 та 700). З урахуванням цієї тенденції прогнозується подальше збільшення кількості таких атак.
У зв’язку з цим військовослужбовцям категорично не слід нехтувати засобами індивідуального захисту, передусім протигазами для захисту органів дихання.
