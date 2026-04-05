Оккупанты в марте почти 400 раз применяли против ВСУ боеприпасы с химвеществами
Категория
Украина
Дата публикации

химвещества
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

В марте 2026 года было зафиксировано около 400 случаев применения россиянами специальных боеприпасов, снаряженных химическими веществами раздражающего действия.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины подполковник Максим Кравчук.

Противник использует газовые гранаты типа К-51 и РГ-В, а также самодельные контейнеры, снаряженные веществами CS и CN. Основной способ доставки — сбросы с беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего такие средства применяются по позициям сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытие и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий.

Сил поддержки ВС Украины осуществляют фиксацию применений опасных химических веществ, а отобранные пробы передаются для криминалистических исследований. Наибольшая интенсивность применения была зафиксирована в апреле 2025 года — 894 случая.

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких веществ как средства ведения войны запрещено. Вещества CS и CN в мирное время могут использоваться правоохранительными органами исключительно для контроля массовых беспорядков за строгие ограничения, однако их применение в боевых условиях является незаконным.

Несмотря на то, что эти вещества не относятся к боевым ядовитым веществам смертельного действия, они представляют опасность:

  • вызывают сильное раздражение глаз и дыхательных путей,

  • слезотечение,

  • кашель,

  • удушья,

  • дезориентацию,

  • временную утрату боеспособности.

В редких случаях симптоматика может свидетельствовать о применении других химических раздражителей или смесей неустановленного состава.

Анализ динамики свидетельствует о возрастании интенсивности применения таких веществ в весенне-летний период. В 2024 году пик пришелся на май и июнь (более 700 и 600 случаев соответственно), в 2025 году — на май и июнь (более 800 и 700). С учетом этой тенденции прогнозируется дальнейшее увеличение количества подобных атак.

В связи с этим военнослужащим категорически не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты, прежде всего противогазами для защиты органов дыхания.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?