Оккупанты в марте почти 400 раз применяли против ВСУ боеприпасы с химвеществами

В марте 2026 года было зафиксировано около 400 случаев применения россиянами специальных боеприпасов, снаряженных химическими веществами раздражающего действия.
Главные тезисы
- В марте 2026 года оккупанты применили около 400 химических боеприпасов против ВСУ, вызывая сильное раздражение глаз и дыхательных путей.
- Оккупанты используют газовые гранаты и самодельные контейнеры с химическими веществами для вынуждения украинских военных покинуть укрытие и получить тактическое преимущество.
Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины подполковник Максим Кравчук.
Противник использует газовые гранаты типа К-51 и РГ-В, а также самодельные контейнеры, снаряженные веществами CS и CN. Основной способ доставки — сбросы с беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего такие средства применяются по позициям сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытие и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий.
Сил поддержки ВС Украины осуществляют фиксацию применений опасных химических веществ, а отобранные пробы передаются для криминалистических исследований. Наибольшая интенсивность применения была зафиксирована в апреле 2025 года — 894 случая.
Несмотря на то, что эти вещества не относятся к боевым ядовитым веществам смертельного действия, они представляют опасность:
вызывают сильное раздражение глаз и дыхательных путей,
слезотечение,
кашель,
удушья,
дезориентацию,
временную утрату боеспособности.
В редких случаях симптоматика может свидетельствовать о применении других химических раздражителей или смесей неустановленного состава.
Анализ динамики свидетельствует о возрастании интенсивности применения таких веществ в весенне-летний период. В 2024 году пик пришелся на май и июнь (более 700 и 600 случаев соответственно), в 2025 году — на май и июнь (более 800 и 700). С учетом этой тенденции прогнозируется дальнейшее увеличение количества подобных атак.
В связи с этим военнослужащим категорически не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты, прежде всего противогазами для защиты органов дыхания.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-