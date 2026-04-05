Оккупанты в марте почти 400 раз применяли против ВСУ боеприпасы с химвеществами

В марте 2026 года было зафиксировано около 400 случаев применения россиянами специальных боеприпасов, снаряженных химическими веществами раздражающего действия.

Оккупанты 400 раз в марте использовали против ВСУ химические вещества

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины подполковник Максим Кравчук.

Противник использует газовые гранаты типа К-51 и РГ-В, а также самодельные контейнеры, снаряженные веществами CS и CN. Основной способ доставки — сбросы с беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего такие средства применяются по позициям сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытие и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий.

Сил поддержки ВС Украины осуществляют фиксацию применений опасных химических веществ, а отобранные пробы передаются для криминалистических исследований. Наибольшая интенсивность применения была зафиксирована в апреле 2025 года — 894 случая.

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких веществ как средства ведения войны запрещено. Вещества CS и CN в мирное время могут использоваться правоохранительными органами исключительно для контроля массовых беспорядков за строгие ограничения, однако их применение в боевых условиях является незаконным.

Несмотря на то, что эти вещества не относятся к боевым ядовитым веществам смертельного действия, они представляют опасность:

вызывают сильное раздражение глаз и дыхательных путей,

слезотечение,

кашель,

удушья,

дезориентацию,

временную утрату боеспособности.

В редких случаях симптоматика может свидетельствовать о применении других химических раздражителей или смесей неустановленного состава.

Анализ динамики свидетельствует о возрастании интенсивности применения таких веществ в весенне-летний период. В 2024 году пик пришелся на май и июнь (более 700 и 600 случаев соответственно), в 2025 году — на май и июнь (более 800 и 700). С учетом этой тенденции прогнозируется дальнейшее увеличение количества подобных атак.

В связи с этим военнослужащим категорически не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты, прежде всего противогазами для защиты органов дыхания.