Росія знову атакувала критичну інфраструктуру Лозової

Знаю, як важко без води в побуті, особливо зараз. Але водночас хочу подякувати усім фахівцям, які без відпочинку долають наслідки, та кожному і кожній з вас — за витримку. Паралельно працюємо над альтернативними варіантами живлення та водозабезпечення. Маємо певні рішення, але публічно їх не обговорюємо — заради безпеки людей та самих об’єктів. Ми обов'язково з цим впораємося. Головне — триматися разом і підтримувати одне одного.