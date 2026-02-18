Росія знову атакувала критичну інфраструктуру Лозової
Росія знову атакувала критичну інфраструктуру Лозової

Лозова
Джерело:  online.ua

Лозівська міська громада зазнала чергового російського удару по інфраструктурі, внаслідок чого є проблеми з водопостачанням.

Головні тези:

  • Окупанти знову порушили критичну інфраструктуру Лозової, що призвело до серйозних проблем з водопостачанням.
  • Міська громада активно працює над відновленням водопостачання та робить все можливе для подання води мешканцям принаймні вранці.

Росія атакувала Лозову: що відомо

Про це повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський.

Ворог знову завдавав ударів по Лозівській громаді. Маємо пошкодження критичної інфраструктури. Виникли серйозні проблеми з водопостачанням. Комунальники та енергетики досі на об’єктах. Роблять усе можливе, але відновити подачу води наразі не вдається.

Зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб подати воду принаймні вранці, зазначив Зеленський.

Знаю, як важко без води в побуті, особливо зараз. Але водночас хочу подякувати усім фахівцям, які без відпочинку долають наслідки, та кожному і кожній з вас — за витримку. Паралельно працюємо над альтернативними варіантами живлення та водозабезпечення. Маємо певні рішення, але публічно їх не обговорюємо — заради безпеки людей та самих об’єктів. Ми обов'язково з цим впораємося. Головне — триматися разом і підтримувати одне одного.

Лозова після атаки РФ

10 лютого Лозівська громада Харківської області була знеструмлена внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

