Росія знову атакувала критичну інфраструктуру Лозової

Лозівська міська громада зазнала чергового російського удару по інфраструктурі, внаслідок чого є проблеми з водопостачанням.
Головні тези:
- Окупанти знову порушили критичну інфраструктуру Лозової, що призвело до серйозних проблем з водопостачанням.
- Міська громада активно працює над відновленням водопостачання та робить все можливе для подання води мешканцям принаймні вранці.
Росія атакувала Лозову: що відомо
Про це повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський.
Ворог знову завдавав ударів по Лозівській громаді. Маємо пошкодження критичної інфраструктури. Виникли серйозні проблеми з водопостачанням. Комунальники та енергетики досі на об’єктах. Роблять усе можливе, але відновити подачу води наразі не вдається.
Зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб подати воду принаймні вранці, зазначив Зеленський.
10 лютого Лозівська громада Харківської області була знеструмлена внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
