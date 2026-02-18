Россия снова атаковала критическую инфраструктуру Лозовой

Лозовская городская община испытала очередной российский удар по инфраструктуре, в результате чего возникли проблемы с водоснабжением.

Россия атаковала Лозовую: что известно

Об этом сообщил Лозовский городской голова Сергей Зеленский.

Враг снова наносил удары по Лозовской общине. Есть повреждения критической инфраструктуры. Возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Коммунальщики и энергетики до сих пор на объектах. Делают все возможное, но восстановить подачу воды пока не удается.

Сейчас все усилия направлены на то, чтобы подать воду, по крайней мере, утром, отметил Зеленский.

Знаю, как тяжело без воды в быту, особенно сейчас. Но в то же время хочу поблагодарить всех специалистов, которые без отдыха одолевают последствия, и каждого и каждого из вас за выдержку. Параллельно работаем над альтернативными вариантами питания и водоснабжения. Есть определенные решения, но публично их не обсуждаем — ради безопасности людей и самих объектов. Мы обязательно с этим справимся. Главное — держаться вместе и поддерживать друг друга. Поделиться

Лозовая после атаки РФ

10 февраля Лозовская община Харьковской области была обесточена в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.