Россия снова атаковала критическую инфраструктуру Лозовой
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снова атаковала критическую инфраструктуру Лозовой

Лозовая
Читати українською
Источник:  online.ua

Лозовская городская община испытала очередной российский удар по инфраструктуре, в результате чего возникли проблемы с водоснабжением.

Главные тезисы

  • Оккупанты снова атаковали Лозовую, что привело к проблемам с водоснабжением и электроэнергией.
  • Лозовская городская община прилагает усилия для восстановления водоснабжения и энергетики после ударов России.

Россия атаковала Лозовую: что известно

Об этом сообщил Лозовский городской голова Сергей Зеленский.

Враг снова наносил удары по Лозовской общине. Есть повреждения критической инфраструктуры. Возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Коммунальщики и энергетики до сих пор на объектах. Делают все возможное, но восстановить подачу воды пока не удается.

Сейчас все усилия направлены на то, чтобы подать воду, по крайней мере, утром, отметил Зеленский.

Знаю, как тяжело без воды в быту, особенно сейчас. Но в то же время хочу поблагодарить всех специалистов, которые без отдыха одолевают последствия, и каждого и каждого из вас за выдержку. Параллельно работаем над альтернативными вариантами питания и водоснабжения. Есть определенные решения, но публично их не обсуждаем — ради безопасности людей и самих объектов. Мы обязательно с этим справимся. Главное — держаться вместе и поддерживать друг друга.

Лозовая после атаки РФ

10 февраля Лозовская община Харьковской области была обесточена в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ. ПВО Украины сбила 110 беспилотников
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов РФ по Киевщине — есть погибшие и раненые
Киевская ОВА
Киевщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ. ПВО обезвредила 2 ракеты "Циркон" и 52 дрона
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?