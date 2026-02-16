Ночная атака РФ. ПВО обезвредила 2 ракеты "Циркон" и 52 дрона
Ночная атака РФ. ПВО обезвредила 2 ракеты "Циркон" и 52 дрона

В ночь на 16 февраля (с 18:00 15 февраля) армия РФ атаковала Украину четырьмя противокорабельными ракетами Циркон из ТОТ АР Крым, баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл., управляемой авиационной ракетой Х-31П с ТОТ Запорожской обл., а также 62 ударными других типов.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Украину четырьмя ракетами “Циркон” и другими ударными средствами.
  • Противовоздушная оборона успешно сбила 2 ракеты “Циркон” и 52 дрона разных типов.
  • Атака произошла по нескольким направлениям, а также были зафиксированы попадания по локациям.

Ночная атака РФ: сколько воздушных целей сбила ПВО

Россия атаковала Украину по направлениям:

  • Миллерово,

  • Курск,

  • Брянск,

  • Шаталово,

  • Приморско-Ахтарск — РФ.,

  • Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Около 40 из этих дронов — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены две противокорабельные ракеты Циркон и 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Отчет ПВО

Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

