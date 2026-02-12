ПВО обезвредила 16 ракет и 197 БпЛА во время атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-300, одну ракету Х-59/69 и 197 дронов, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 11 февраля.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно отразила атаку России, обезвредив 15 баллистических ракет и 197 дронов.
- Силы обороны Украины эффективно осуществили защиту от нападения в различных городах страны, включая Киев, Харьков, Днепр, Одессу.
ПВО отчиталось о боевой работе в ночь на 12 февраля
С 18:00 среды, 11 февраля, россияне атаковали Украину 24 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300 из Брянской, Воронежской, Ростовской областей и временно оккупированного Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства1 Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям:
Курск,
Орел,
Миллерово,
Брянск,
Приморско-Ахтарск,
Шаталово (РФ),
Гвардейское (Крым).
Около 150 дронов типа Shahed.
Основными направлениями ударов являлись Киев, Харьков, Днепр, Одесса.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 четверга, 12 февраля, ПВО сбила/подавила 213 воздушных целей:
15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-300;
одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;
197 дронов.
Зафиксированы попадания 9 ракет и 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-