ПВО обезвредила 16 ракет и 197 БпЛА во время атаки РФ по Украине
ПВО обезвредила 16 ракет и 197 БпЛА во время атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Силы противовоздушной обороны обезвредили 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-300, одну ракету Х-59/69 и 197 дронов, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 11 февраля.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно отразила атаку России, обезвредив 15 баллистических ракет и 197 дронов.
  • Силы обороны Украины эффективно осуществили защиту от нападения в различных городах страны, включая Киев, Харьков, Днепр, Одессу.

ПВО отчиталось о боевой работе в ночь на 12 февраля

С 18:00 среды, 11 февраля, россияне атаковали Украину 24 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300 из Брянской, Воронежской, Ростовской областей и временно оккупированного Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства1 Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям:

  • Курск,

  • Орел,

  • Миллерово,

  • Брянск,

  • Приморско-Ахтарск,

  • Шаталово (РФ),

  • Гвардейское (Крым).

Около 150 дронов типа Shahed.

Основными направлениями ударов являлись Киев, Харьков, Днепр, Одесса.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 четверга, 12 февраля, ПВО сбила/подавила 213 воздушных целей:

  • 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-300;

  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;

  • 197 дронов.

Отчет ПВО

Зафиксированы попадания 9 ракет и 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

ПВО обезвредила 110 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение РФ и Украины - какие последствия
ПВО обезвредило 112 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины - первые подробности
ПВО сбила на Львовщине российские ракеты "Кинжал"
Максим Козицкий / Львовская ОВА
Кинжал

