ППО знешкодила 16 ракет та 197 БпЛА під час атаки РФ по Україні
ППО знешкодила 16 ракет та 197 БпЛА під час атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Сили протиповітряної оборони знешкодили 15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300, одну ракету Х-59/69 та 197 дронів, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 11 лютого.

Головні тези:

  • Українська ППО ефективно здійснила захист від 15 балістичних ракет та 197 дронів, що були використані Росією під час нападу.
  • Сили оборони відбили атаки по багатьох напрямках, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та інших підрозділів.

ППО відзвітувала щодо бойової роботи у ніч проти 12 лютого

З 18:00 середи, 11 лютого, росіяни атакували Україну 24 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської областей і тимчасово окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору тимчасово захопленої частини Донецької області, а також 219 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Курськ,

  • Орел,

  • Міллерово,

  • Брянськ,

  • Приморсько-Ахтарськ,

  • Шаталово (РФ),

  • Гвардійське (Крим).

Близько 150 дронів — типу Shahed.

Основними напрямками ударів були Київ, Харків, Дніпро, Одеса.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 четверга, 12 лютого, ППО збила / подавила 213 повітряних цілей:

  • 15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300;

  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

  • 197 дронів.

Звіт ППО

Зафіксовані влучання 9 ракет та 19 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

