ППО знешкодила 16 ракет та 197 БпЛА під час атаки РФ по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300, одну ракету Х-59/69 та 197 дронів, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 11 лютого.
Головні тези:
- Українська ППО ефективно здійснила захист від 15 балістичних ракет та 197 дронів, що були використані Росією під час нападу.
- Сили оборони відбили атаки по багатьох напрямках, таких як Київ, Харків, Дніпро, Одеса за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та інших підрозділів.
ППО відзвітувала щодо бойової роботи у ніч проти 12 лютого
З 18:00 середи, 11 лютого, росіяни атакували Україну 24 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської областей і тимчасово окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору тимчасово захопленої частини Донецької області, а також 219 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:
Курськ,
Орел,
Міллерово,
Брянськ,
Приморсько-Ахтарськ,
Шаталово (РФ),
Гвардійське (Крим).
Близько 150 дронів — типу Shahed.
Основними напрямками ударів були Київ, Харків, Дніпро, Одеса.
За попередніми даними, станом на 09:00 четверга, 12 лютого, ППО збила / подавила 213 повітряних цілей:
15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300;
одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
197 дронів.
Зафіксовані влучання 9 ракет та 19 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.
