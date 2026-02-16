Нічна атака РФ. ППО знешкодила 2 ракети "Циркон" і 52 дрони

У ніч на 16 лютого (з 18:00 15 лютого) армія РФ атакувала Україну чотирма протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл., керованою авіаційною ракетою Х-31П із ТОТ Запорізької обл., а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Нічна атака РФ: скільки повтіряних цілей збила ППО

Росія атакувала Україну з напрямків:

Міллерово,

Курськ,

Брянськ,

Шаталово,

Приморсько-Ахтарськ — РФ.,

Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Близько 40 із цих дронів — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Звіт ППО

Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.