Нічна атака РФ. ППО знешкодила 2 ракети "Циркон" і 52 дрони

У ніч на 16 лютого (з 18:00 15 лютого) армія РФ атакувала Україну чотирма протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл., керованою авіаційною ракетою Х-31П із ТОТ Запорізької обл., а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- У ніч на 16 лютого Україну атакували ракетами Циркон та дронами з РФ.
- Протиповітряна оборона збила 2 ракети Циркон та 52 ворожі дрони різних типів.
- Частково успішно зафіксовано влучання ракет та безпілотників у 8 локаціях.
Нічна атака РФ: скільки повтіряних цілей збила ППО
Росія атакувала Україну з напрямків:
Міллерово,
Курськ,
Брянськ,
Шаталово,
Приморсько-Ахтарськ — РФ.,
Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Близько 40 із цих дронів — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.
