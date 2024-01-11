Російська розвідка вже працює в Європі, аби зірвати плани зі створення об’єднаної армії. До цього вже залучені низка європейських політиків та партій, які пов’язані з Росією.

Чи може Європа бути впевненою у своїй безпеці

Політичний експерт Ігор Жданов зазначає, що політичні шторми в США та формування нової світової "вісі зла" призводять до можливого кінця багаторічної гегемонії США у світі.

Чи може сьогодні Європа бути абсолютно впевненою у власній безпеці у разі виникнення глобального конфлікту? Події в Україні та на Близькому Сході чітко довели — сподівання в якості гарантів виключно на США та структури НАТО можуть бути помилковими. Північноатлантичний альянс став занадто неповоротким, — зазначає експерт. Поширити

Жданов зазначає, що питання створення об’єднаної армії Європи давно стоїть на порядку денному. Поки що — виключно в політичному сенсі.

Нещодавно міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про конкретні загрози з боку "світової опозиції" й миротворчі та лідерські прагнення сучасної Європи.

Для цього потрібна сильна армія, яку не здатна створити жодна країна самотужки. Висновок — настав час об’єднати зусилля на цьому шляху. Поширити

Такі плани не могли залишитися без уваги РФ. Керівництво Росії розглядає як серйозну загрозу можливість виникнення, окрім НАТО, кількох додаткових воєнних об’єднань — армії Європи або окремих блоків між європейськими країнами, завданням яких буде протистояння розширенню російської загрози.

Розвідка Росії в Європі

Жданов каже, що в цій ситуації Росія зважилась на активні дії. За даними української та міжнародних розвідок, в Європі вже працює група спеціалістів 7-го управління служби зовнішньої розвідки РФ.

Їхнім першочерговим завданням є саме зрив планів зі створення об’єднаної європейської армії. До "роботи" залучено низку європейських політиків та партій, так чи інакше пов’язаних з Росією. Методи залучення нових гравців цілком традиційні для росіян — корупція, шантаж та обіцянки політичних надбань в разі успішного втілення проєкту. Поширити

Ця ситуація, як пише експерт, посилюється вірогідністю піврічного головування Угорщини у Раді ЄС, починаючи з липня 2024-го.

Сам Орбан коментує мету свого головування в достатньо оригінальний спосіб: "Мій план полягає не в тому, щоб ми покинули Брюссель, а в тому, щоб його окупувати".

Також немає сумнівів, що очільник Угорщини також спробує обійняти посаду президента Європейської ради після відставки Шарля Мішеля. Поширити

Водночас в Європі все частіше закликають позбавити Орбана права обійняти цю посаду, або навіть взагалі забрати в Угорщини право голосу (згідно частини 2 статті 7 Договору про ЄС).

Які завдання отримали союзники Путіна в Європі

За словами експерта, для досягнення своє мети росіяни мобілізують своїх традиційних союзників: словацького прем’єра Фіцо та низку політиків з Албанії, Сербії, Північної Македонії.

До них можуть доєднатися інші європейські політики, які симпатизують Росії, зокрема — Марін Ле Пен та її "Національне об’єднання", яке стабільно набирає популярність останні роки.

Для реалізації "проекту" Орбану вже доправлено 70 млн. євро. Втім, ця сума вірогідно не стане остаточною — росіяни не скупляться на бюджети своїх спецоперацій. Поширити

В якості першочергових задач визначено:

зрив планів про виділення Україні 50 млрд. євро,

затримку або призупинення постачання зброї,

гальмування виробництва зброї та боєкомплекту,

спротив створенню об’єднаної армії Європи,

загальна дестабілізація ЄС — політична, економічна, соціальна.