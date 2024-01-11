Російська розвідка вже працює в Європі, аби зірвати плани зі створення об’єднаної армії. До цього вже залучені низка європейських політиків та партій, які пов’язані з Росією.
Чи може Європа бути впевненою у своїй безпеці
Політичний експерт Ігор Жданов зазначає, що політичні шторми в США та формування нової світової "вісі зла" призводять до можливого кінця багаторічної гегемонії США у світі.
Жданов зазначає, що питання створення об’єднаної армії Європи давно стоїть на порядку денному. Поки що — виключно в політичному сенсі.
Нещодавно міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про конкретні загрози з боку "світової опозиції" й миротворчі та лідерські прагнення сучасної Європи.
Такі плани не могли залишитися без уваги РФ. Керівництво Росії розглядає як серйозну загрозу можливість виникнення, окрім НАТО, кількох додаткових воєнних об’єднань — армії Європи або окремих блоків між європейськими країнами, завданням яких буде протистояння розширенню російської загрози.
Розвідка Росії в Європі
Жданов каже, що в цій ситуації Росія зважилась на активні дії. За даними української та міжнародних розвідок, в Європі вже працює група спеціалістів 7-го управління служби зовнішньої розвідки РФ.
Ця ситуація, як пише експерт, посилюється вірогідністю піврічного головування Угорщини у Раді ЄС, починаючи з липня 2024-го.
Сам Орбан коментує мету свого головування в достатньо оригінальний спосіб: "Мій план полягає не в тому, щоб ми покинули Брюссель, а в тому, щоб його окупувати".
Водночас в Європі все частіше закликають позбавити Орбана права обійняти цю посаду, або навіть взагалі забрати в Угорщини право голосу (згідно частини 2 статті 7 Договору про ЄС).
Які завдання отримали союзники Путіна в Європі
За словами експерта, для досягнення своє мети росіяни мобілізують своїх традиційних союзників: словацького прем’єра Фіцо та низку політиків з Албанії, Сербії, Північної Македонії.
До них можуть доєднатися інші європейські політики, які симпатизують Росії, зокрема — Марін Ле Пен та її "Національне об’єднання", яке стабільно набирає популярність останні роки.
В якості першочергових задач визначено:
зрив планів про виділення Україні 50 млрд. євро,
затримку або призупинення постачання зброї,
гальмування виробництва зброї та боєкомплекту,
спротив створенню об’єднаної армії Європи,
загальна дестабілізація ЄС — політична, економічна, соціальна.
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