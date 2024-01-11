Российская разведка уже работает в Европе, чтобы сорвать планы по созданию объединенной армии. К этому уже привлечены ряд европейских политиков и партий, связанных с Россией.
Может ли Европа быть уверена в своей безопасности
Политический эксперт Игорь Жданов отмечает, что политические штормы в США и формирование новой мировой "оси зла" приводят к возможному концу многолетней гегемонии США в мире.
Жданов отмечает, что вопрос создания объединенной армии Европы давно стоит на повестке дня. Пока что — исключительно в политическом смысле.
Недавно министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о конкретных угрозах со стороны "мировой оппозиции" и миротворческих и лидерских стремлениях современной Европы.
Такие планы не могли остаться без внимания РФ. Руководство России рассматривает как серьезную угрозу возможность возникновения, кроме НАТО, нескольких дополнительных военных объединений — армии Европы или отдельных блоков между европейскими странами, задачей которых будет противостояние расширению российской угрозы.
Разведка России в Европе
Жданов говорит, что в этой ситуации Россия решилась на активные действия. По данным украинской и международных исследований, в Европе уже работает группа специалистов 7-го управления службы внешней разведки РФ.
Эта ситуация, как пишет эксперт, усугубляется вероятностью полугодового председательства Венгрии в Совете ЕС, начиная с июля 2024 года.
Сам Орбан комментирует цель своего председательства достаточно оригинальным способом: "Мой план состоит не в том, чтобы мы покинули Брюссель, а в том, чтобы его оккупировать".
В то же время в Европе все чаще призывают лишить Орбана права занять этот пост, или даже вообще забрать у Венгрии право голоса (согласно части 2 статьи 7 Договора о ЕС).
Какие задачи получили союзники Путина в Европе
По словам эксперта, для достижения своей цели россияне мобилизуют своих традиционных союзников: словацкого премьера Фицо и ряд политиков из Албании, Сербии, Северной Македонии.
К ним могут присоединиться другие симпатизирующие России европейские политики, в частности — Марин Ле Пен и ее "Национальное объединение", которое стабильно набирает популярность в последние годы.
В качестве первоочередных задач определены:
срыв планов о выделении Украине 50 млрд. евро,
задержку или приостановку поставок оружия,
торможение производства оружия и боекомплекта,
сопротивление созданию объединенной армии Европы,
общая дестабилизация ЕС — политическая, экономическая, социальная.
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