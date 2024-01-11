Российская разведка уже работает в Европе, чтобы сорвать планы по созданию объединенной армии. К этому уже привлечены ряд европейских политиков и партий, связанных с Россией.

Может ли Европа быть уверена в своей безопасности

Политический эксперт Игорь Жданов отмечает, что политические штормы в США и формирование новой мировой "оси зла" приводят к возможному концу многолетней гегемонии США в мире.

Может ли сегодня Европа быть абсолютно уверена в собственной безопасности в случае возникновения глобального конфликта? События в Украине и на Ближнем Востоке четко доказали — надежды в качестве гарантов исключительно на США и структуры НАТО могут быть ошибочными. Североатлантический альянс стал слишком неповоротливым, — отмечает эксперт. Поделиться

Жданов отмечает, что вопрос создания объединенной армии Европы давно стоит на повестке дня. Пока что — исключительно в политическом смысле.

Недавно министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о конкретных угрозах со стороны "мировой оппозиции" и миротворческих и лидерских стремлениях современной Европы.

Для этого нужна сильная армия, которую не способна создать ни одна страна своими силами. Вывод — пора объединить усилия на этом пути. Поделиться

Такие планы не могли остаться без внимания РФ. Руководство России рассматривает как серьезную угрозу возможность возникновения, кроме НАТО, нескольких дополнительных военных объединений — армии Европы или отдельных блоков между европейскими странами, задачей которых будет противостояние расширению российской угрозы.

Разведка России в Европе

Жданов говорит, что в этой ситуации Россия решилась на активные действия. По данным украинской и международных исследований, в Европе уже работает группа специалистов 7-го управления службы внешней разведки РФ.

Их первоочередной задачей является срыв планов по созданию объединенной европейской армии. К "работе" привлечен ряд европейских политиков и партий, так или иначе связанных с Россией. Методы привлечения новых игроков вполне традиционны для россиян — коррупция, шантаж и обещания политических достижений в случае успешной реализации проекта. Поделиться

Эта ситуация, как пишет эксперт, усугубляется вероятностью полугодового председательства Венгрии в Совете ЕС, начиная с июля 2024 года.

Сам Орбан комментирует цель своего председательства достаточно оригинальным способом: "Мой план состоит не в том, чтобы мы покинули Брюссель, а в том, чтобы его оккупировать".

Также нет сомнений, что глава Венгрии также попытается занять пост президента Европейского совета после отставки Шарля Мишеля. Поделиться

В то же время в Европе все чаще призывают лишить Орбана права занять этот пост, или даже вообще забрать у Венгрии право голоса (согласно части 2 статьи 7 Договора о ЕС).

Какие задачи получили союзники Путина в Европе

По словам эксперта, для достижения своей цели россияне мобилизуют своих традиционных союзников: словацкого премьера Фицо и ряд политиков из Албании, Сербии, Северной Македонии.

К ним могут присоединиться другие симпатизирующие России европейские политики, в частности — Марин Ле Пен и ее "Национальное объединение", которое стабильно набирает популярность в последние годы.

Для реализации "проекта" Орбана уже доставлено 70 млн. евро. Впрочем, эта сумма, вероятно, не станет окончательной — россияне не скупятся на бюджеты своих спецопераций. Поделиться

В качестве первоочередных задач определены:

срыв планов о выделении Украине 50 млрд. евро,

задержку или приостановку поставок оружия,

торможение производства оружия и боекомплекта,

сопротивление созданию объединенной армии Европы,

общая дестабилизация ЕС — политическая, экономическая, социальная.