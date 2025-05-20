Ольга Харлан анонсувала весілля з нареченим-іноземцем

Всесвітньо відома українська шаблістка Ольга Харлан зізналася, що уже незабаром відбудеться довгоочікуване весілля з її коханим-іноземцем Луїджі Самеле. Цілком можливо, це станеться у 2025 році.
Головні тези:
- Луїджі Самеле освідчився Ользі на березі океану в США.
- Харлан наголосила, шо їхні стосунки вийшли на новий рівень.
Ольга Харлан готується до весілля
Закохані успішно будують свої стосунки уже багато років. А у 2024 Луїджі Самеле освідчився Ользі на березі океану в США.
Саме тоді стало зрозуміло, що весілля — це питання часу.
Однак до цієї важливої події зірки спорту готуються довго та ретельно.
Як розповіла сама Ольга, зараз вона живе на дві країни — це Україна та Італія.
Ольга не приховує, що вони з нареченим вже готуються до весілля і навіть зізналася, коли відбудеться свято.
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