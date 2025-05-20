Ольга Харлан анонсувала весілля з нареченим-іноземцем
Категорія
Спорт
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Ольга Харлан анонсувала весілля з нареченим-іноземцем

Ольга Харлан готується до весілля
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відома українська шаблістка Ольга Харлан зізналася, що уже незабаром відбудеться довгоочікуване весілля з її коханим-іноземцем Луїджі Самеле. Цілком можливо, це станеться у 2025 році.

Головні тези:

  • Луїджі Самеле освідчився Ользі на березі океану в США.
  • Харлан наголосила, шо їхні стосунки вийшли на новий рівень.

Ольга Харлан готується до весілля

Закохані успішно будують свої стосунки уже багато років. А у 2024 Луїджі Самеле освідчився Ользі на березі океану в США.

Саме тоді стало зрозуміло, що весілля — це питання часу.

Однак до цієї важливої події зірки спорту готуються довго та ретельно.

Як розповіла сама Ольга, зараз вона живе на дві країни — це Україна та Італія.

Більшість часу проводжу в Італії, тому що наречений вже там. Ми перейшли на інший рівень наших стосунків.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

Українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років

Ольга не приховує, що вони з нареченим вже готуються до весілля і навіть зізналася, коли відбудеться свято.

Готуємося до свята. Може в цьому році, може трошки перенесемо. Подивимося, як воно буде, — розповіла вона.

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