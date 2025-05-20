Ольга Харлан анонсувала весілля з нареченим-іноземцем

Всесвітньо відома українська шаблістка Ольга Харлан зізналася, що уже незабаром відбудеться довгоочікуване весілля з її коханим-іноземцем Луїджі Самеле. Цілком можливо, це станеться у 2025 році.

Ольга Харлан готується до весілля

Закохані успішно будують свої стосунки уже багато років. А у 2024 Луїджі Самеле освідчився Ользі на березі океану в США.

Саме тоді стало зрозуміло, що весілля — це питання часу.

Однак до цієї важливої події зірки спорту готуються довго та ретельно.

Як розповіла сама Ольга, зараз вона живе на дві країни — це Україна та Італія.

Більшість часу проводжу в Італії, тому що наречений вже там. Ми перейшли на інший рівень наших стосунків. Ольга Харлан Українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років

Ольга не приховує, що вони з нареченим вже готуються до весілля і навіть зізналася, коли відбудеться свято.