Ольга Харлан анонсировала свадьбу с женихом-иностранцем
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Спорт
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Ольга Харлан анонсировала свадьбу с женихом-иностранцем

Ольга Харлан готовится к свадьбе
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Источник:  online.ua

Всемирно известная украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что уже в скором времени состоится долгожданная свадьба с ее любимым-иностранцем Луиджи Самеле. Вполне возможно, это произойдет в 2025 году.

Главные тезисы

  • Луиджи Самеле сделал предложение Ольге на берегу океана в США.
  • Харлан подчеркнула, что их отношения вышли на новый уровень.

Ольга Харлан готовится к свадьбе

Влюбленные успешно строят свои отношения уже много лет. А в 2024 году Луиджи Самеле сделал предложение Ольге на берегу океана в США.

Именно тогда стало ясно, что свадьба — это вопрос времени.

Однако к этому событию звезды спорта готовятся долго и тщательно.

Как рассказала сама Ольга, сейчас она живет на две страны — это Украина и Италия.

Большинство времени провожу в Италии, потому что жених уже там. Мы перешли на другой уровень наших отношений.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов

Ольга не скрывает, что они с женихом уже готовятся к свадьбе и даже призналась, когда состоится праздник.

Готовимся к празднику. Может в этом году, может, немного перенесем.

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