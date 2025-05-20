Ольга Харлан анонсировала свадьбу с женихом-иностранцем

Всемирно известная украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что уже в скором времени состоится долгожданная свадьба с ее любимым-иностранцем Луиджи Самеле. Вполне возможно, это произойдет в 2025 году.

Ольга Харлан готовится к свадьбе

Влюбленные успешно строят свои отношения уже много лет. А в 2024 году Луиджи Самеле сделал предложение Ольге на берегу океана в США.

Именно тогда стало ясно, что свадьба — это вопрос времени.

Однако к этому событию звезды спорта готовятся долго и тщательно.

Как рассказала сама Ольга, сейчас она живет на две страны — это Украина и Италия.

Большинство времени провожу в Италии, потому что жених уже там. Мы перешли на другой уровень наших отношений. Ольга Харлан Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов

Ольга не скрывает, что они с женихом уже готовятся к свадьбе и даже призналась, когда состоится праздник.