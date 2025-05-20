Ольга Харлан анонсировала свадьбу с женихом-иностранцем

Всемирно известная украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что уже в скором времени состоится долгожданная свадьба с ее любимым-иностранцем Луиджи Самеле. Вполне возможно, это произойдет в 2025 году.
Главные тезисы
- Луиджи Самеле сделал предложение Ольге на берегу океана в США.
- Харлан подчеркнула, что их отношения вышли на новый уровень.
Ольга Харлан готовится к свадьбе
Влюбленные успешно строят свои отношения уже много лет. А в 2024 году Луиджи Самеле сделал предложение Ольге на берегу океана в США.
Именно тогда стало ясно, что свадьба — это вопрос времени.
Однако к этому событию звезды спорта готовятся долго и тщательно.
Как рассказала сама Ольга, сейчас она живет на две страны — это Украина и Италия.
Ольга не скрывает, что они с женихом уже готовятся к свадьбе и даже призналась, когда состоится праздник.
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