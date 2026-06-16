Ольга Харлан уперше стала мамою — фото

Відома українська фехтувальниця та Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан потішила своїх фанатів радісною звісткою — спортсменка народила дівчинку.
Головні тези:
- Ольга уже понад 6 років щаслива в стосунках з італійським шаблістом Луїджі Самеле.
- Свою донечку зіркова пара назвала Аріанною.
Ольга Харлан народила первістка
Про радісну та довгоочікувану подію зірка українського спорту сповістила в соціальній мережі Instagram.
Ольга уточнила, що пологи відбулися 2 дні тому — 14 червня.
Ба більше, Харлан вирішила не приховувати від фанатів, яке ім’я з коханим чоловіком вони обрали для донечки.
Як виявилося, дівчинку назвали Аріанною.
До слова, протягом періоду вагітності Харлан з коханим ділилися яскравами сімейними фото. Нагадаємо, батько дитини — відомий італійський шабліст Луїджі Самеле.
Зіркова українська фехтувальниця не приховувала від фанатів, що вона при надії.
Пара уже багато років будує свої стосунки. У вересні 2024-го закохані заручилася, попри це, поки офіційно не стали чоловіком та дружиною.
Про свою вагітність Ольга оголосила кілька місяців тому.
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