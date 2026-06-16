Ольга Харлан уперше стала мамою — фото
Категорія
Спорт
Дата публікації

Ольга Харлан уперше стала мамою — фото

Ольга Харлан народила первістка
Джерело:  online.ua

Відома українська фехтувальниця та Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан потішила своїх фанатів радісною звісткою — спортсменка народила дівчинку.

Головні тези:

  • Ольга уже понад 6 років щаслива в стосунках з італійським шаблістом  Луїджі Самеле.
  • Свою донечку зіркова пара назвала Аріанною.

Ольга Харлан народила первістка

Про радісну та довгоочікувану подію зірка українського спорту сповістила в соціальній мережі Instagram.

Ольга уточнила, що пологи відбулися 2 дні тому — 14 червня.

Ба більше, Харлан вирішила не приховувати від фанатів, яке ім’я з коханим чоловіком вони обрали для донечки.

Як виявилося, дівчинку назвали Аріанною.

Аріанна. 14.06.2026. Мама і тато люблять тебе понад усе, — саме так лаконічно та щемливо прокоментувала Ольга світлину з немовлям.

Фото: скриншот

До слова, протягом періоду вагітності Харлан з коханим ділилися яскравами сімейними фото. Нагадаємо, батько дитини — відомий італійський шабліст Луїджі Самеле.

Зіркова українська фехтувальниця не приховувала від фанатів, що вона при надії.

Фото: facebook.com/olga.kharlan.35

Пара уже багато років будує свої стосунки. У вересні 2024-го закохані заручилася, попри це, поки офіційно не стали чоловіком та дружиною.

Про свою вагітність Ольга оголосила кілька місяців тому.

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