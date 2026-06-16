Ольга Харлан впервые стала мамой — фото

Известная украинская фехтовальщица и Олимпийская чемпионка Ольга Харлан порадовала своих фанатов радостным известием — спортсменка родила девочку.
Главные тезисы
- Ольга уже более 6 лет счастлива в отношениях с итальянским саблистом Луиджи Самеле.
- Свою дочь звездная пара назвала Арианной.
Ольга Харлан родила первенца
О радостном и долгожданном событии звезда украинского спорта известила в социальной сети Instagram.
Ольга уточнила, что роды состоялись 2 дня назад — 14 июня.
Более того, Харлан решила не скрывать от фанатов, какое имя с любимым мужем они выбрали для дочери.
Как оказалось, девочку назвали Арианной.
К слову, в течение периода беременности Харлан с любимым делились яркими семейными фото. Напомним, отец ребенка — известный итальянский саблист Луиджи Самеле.
Звездная украинская фехтовальщица не скрывала от фанатов, что беременна.
Пара уже много лет строит свои отношения. В сентябре 2024-го влюбленные обручилась, несмотря на это, пока официально не стали мужем и женой.
О своей беременности Ольга объявила несколько месяцев назад.
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