Ольга Харлан впервые стала мамой — фото
Категория
Спорт
Дата публикации

Ольга Харлан впервые стала мамой — фото

Ольга Харлан родила первенца
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Источник:  online.ua

Известная украинская фехтовальщица и Олимпийская чемпионка Ольга Харлан порадовала своих фанатов радостным известием — спортсменка родила девочку.

Главные тезисы

  • Ольга уже более 6 лет счастлива в отношениях с итальянским саблистом Луиджи Самеле.
  • Свою дочь звездная пара назвала Арианной.

Ольга Харлан родила первенца

О радостном и долгожданном событии звезда украинского спорта известила в социальной сети Instagram.

Ольга уточнила, что роды состоялись 2 дня назад — 14 июня.

Более того, Харлан решила не скрывать от фанатов, какое имя с любимым мужем они выбрали для дочери.

Как оказалось, девочку назвали Арианной.

Арианна. 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего, — именно так лаконично и щемяще прокомментировала Ольга фотографию с младенцем.

Фото: скриншот

К слову, в течение периода беременности Харлан с любимым делились яркими семейными фото. Напомним, отец ребенка — известный итальянский саблист Луиджи Самеле.

Звездная украинская фехтовальщица не скрывала от фанатов, что беременна.

Фото: facebook.com/olga.kharlan.35

Пара уже много лет строит свои отношения. В сентябре 2024-го влюбленные обручилась, несмотря на это, пока официально не стали мужем и женой.

О своей беременности Ольга объявила несколько месяцев назад.

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